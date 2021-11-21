21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

К источнику радиации в Челябинске стянуты оперативные службы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Радиация на улице Труда. Челябинск
У места обнаружения радиационного следа дежурит полиция Фото:

К месту обнаружения радиационного источника на улице Труда в Челябинске 22 ноября стянуты оперативные службы. Сотрудники огородили опасный участок, передает корреспондент URA.RU с места событий.

В пресс-службе ГУ МЧС URA.RU заявили, что на месте работают представители областного штаба гражданской обороны. В мэрии Челябинска заявили, что власти города ждут данные от представителей Роспотребнадзора и МЧС.

«Мы на связи с оперслужбами. Как только появятся более подробные данные — нам сообщат», — пояснили URA.RU в мэрии города.

Сейчас участок огорожен. Сотрудники МЧС в спецкостюмах выполняют замеры норм радиации.

Ранее сообщалось, что на улице Труда в Челябинске наблюдается повышенный уровень радиации в месте бывшего рекламного баннера. По словам члена Российского социально-экологического союза Андрея Ожаровского, труба, которая являлась опорой всей конструкции, когда-то использовалась в нефтяной индустрии.

Радиация. Челябинск
Сотрудники оперслужб оградили опасный участок
Фото:
Радиация. Челябинск
Место обнаружения радиоактивного следа было ограждено лентами и табличками
Фото:

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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