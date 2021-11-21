У места обнаружения радиационного следа дежурит полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К месту обнаружения радиационного источника на улице Труда в Челябинске 22 ноября стянуты оперативные службы. Сотрудники огородили опасный участок, передает корреспондент URA.RU с места событий.

В пресс-службе ГУ МЧС URA.RU заявили, что на месте работают представители областного штаба гражданской обороны. В мэрии Челябинска заявили, что власти города ждут данные от представителей Роспотребнадзора и МЧС.

«Мы на связи с оперслужбами. Как только появятся более подробные данные — нам сообщат», — пояснили URA.RU в мэрии города.

Сейчас участок огорожен. Сотрудники МЧС в спецкостюмах выполняют замеры норм радиации.

Ранее сообщалось, что на улице Труда в Челябинске наблюдается повышенный уровень радиации в месте бывшего рекламного баннера. По словам члена Российского социально-экологического союза Андрея Ожаровского, труба, которая являлась опорой всей конструкции, когда-то использовалась в нефтяной индустрии.

Сотрудники оперслужб оградили опасный участок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Место обнаружения радиоактивного следа было ограждено лентами и табличками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU