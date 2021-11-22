Арестованная чиновница в ХМАО рассчитывает на пенсию от мэрии

Елена Абрамова имеет право на получение муниципальной пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-мэр Нефтеюганска Елена Абрамова, находящаяся под следствием по подозрению в коррупции, может рассчитывать на получение муниципальной пенсии. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Абрамова хоть и находится под следствием, но по-прежнему официально трудоустроена в мэрии. 26 ноября у нее день рождения. После этого она имеет право при увольнении рассчитывать на пожизненную муниципальную пенсию от городской администрации. Хотя, например, когда на другого вице-мэра Андрея Метелева было возбуждено уголовное дело, он был сразу уволен в связи с утратой доверия. Интересно, с чем связана такая избирательность?» — задается вопросом инсайдер.

Другой источник URA.RU , близкий к мэрии Нефтеюганска, уточнил, что Абрамова сможет рассчитывать на выплаты от муниципалитета в случае, если ее вина в ходе следствия не будет доказана. «В ином случае она теряет право на выплаты», — сообщил собеседник агентства. И.о. главы города Андрей Пастухов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Абрамова была задержана силовиками по подозрению в получении взятки за покровительство в реализации строительного проекта экс-депутата Тюменской областной Думы Богдана Богославца. Спецоперация по их поимке проходила в автосалоне, где чиновница покупала себе новый Lexus.