22 ноября 2021

В Москве таксист изнасиловал клиентку, после чего отвез ее домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, такси, шашка
Таксист воспользовался беспомощным состоянием девушки и изнасиловал ее во время поездки Фото:

24-летняя москвичка обвинила таксиста в изнасиловании во время поездки домой из ночного клуба. Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего несколько раз просила остановиться.

«Он остановился первый раз нормально, а второй раз, когда я хотела сесть в машину, я поднимаю голову — он стоит рядом, открыл дверь и сел рядом. Начал меня трогать, поднимать платье, я говорила „нет“, но он начал меня домогаться. Потом я помню, он зажимал мне рот рукой», — передает слова пострадавшей РЕН ТВ.

Осознание произошедшего пришло к девушке лишь на пороге квартиры. «Все как в тумане, я очнулась как от сна — открываю дверь квартиры, начинаю плакать. Когда я проснулась, я позвонила в полицию. Подумала, что страшный сон», — добавила она.

Москвичка отметила, что во время очной ставки водитель ухмылялся и отрицал вину. 31-летний подозреваемый был задержан, после чего он сознался в преступлении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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