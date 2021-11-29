Умер режиссер Владимир Наумов

В возрасте 93 лет умер народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ.
«Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет», — пишет Союз кинематографистов РФ. Причина смерти не уточняется.
Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в городе Санкт-Петербург. Он был российский кинорежиссером, сценаристом, актером, продюсером, педагогом, народным артистом СССР и РСФСР, заслуженным деятелем искусств РСФСР, членом Европейской киноакадемии, секретарем Союза кинематографистов России и заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. Владимир Наумов работал над такими фильмами, как «Павел Корчагин», «Бег», «Часы без стрелок», «Джоконда на асфальте», «В России идет снег».
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