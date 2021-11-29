Умер режиссер Владимир Наумов

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Владимиру Наумову было 93 года Фото:

В возрасте 93 лет умер народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ.

«Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет», — пишет Союз кинематографистов РФ. Причина смерти не уточняется.

Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в городе Санкт-Петербург. Он был российский кинорежиссером, сценаристом, актером, продюсером, педагогом, народным артистом СССР и РСФСР, заслуженным деятелем искусств РСФСР, членом Европейской киноакадемии, секретарем Союза кинематографистов России и заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. Владимир Наумов работал над такими фильмами, как «Павел Корчагин», «Бег», «Часы без стрелок», «Джоконда на асфальте», «В России идет снег».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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