Еду пермских школьников будут оценивать с помощью QR-кодов

Школьники будут оценивать питание в столовой в течение недели Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми школьники смогут оценивать школьные блюда в столовой с помощью QR-кодов. Проект стартует 30 ноября в нескольких школах. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«В Пермском крае стартует пилотный проект по оценке качества питания школьников в четырех школах краевой столицы. Опрос будет проводиться среди учеников всех классов выбранных школ посредством QR-кодов», — сообщается на сайте.

QR-коды разместят в школьных столовых. Учащиеся, наведя камеру смартфона на код и перейдя по ссылке, смогут оценить по пятибалльной шкале качество блюд, их подачу, разнообразие меню и смогут указать самое понравившееся и непонравившееся блюдо. Дети смогут оценивать подаваемые блюда в течение недели.

Опрос будет проходить в школах №25, №42, №127, и лицее №10. Высказать свое мнение смогут и родители учащихся. Проект организован Центром Управления Регионом (ЦУР), министерством образования и науки Пермского края.