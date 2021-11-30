В России введут обязательный карантин для части граждан

Карантин будет распространятся на россиян, вернувшихся из стран, где выявлен штамм «омикрон», заявила Анна Попова Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне, вернувшиеся из стран, где был выявлен новый штамм коронавируса «омикрон», должны будут 14 дней провести в карантине. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Большинство стран, с которыми мы не возобновили регулярное сообщение, имеющие высокие риски инфицирования там человека новым коронавирусом… И если граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам пока не посещать высокорисковые регионы мира — мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении», — передает слова Поповой РБК.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что в России сократят срок действия ПЦР-тестов. Теперь они будут действовать не 72, а 48 часов. Попова призвала граждан России провести новогодние праздники дома, пишет RT.