В России введут обязательный карантин для части граждан

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Пресс-подход Анна Попова и Дмитрий Кобылкин, портрет, попова анна
Карантин будет распространятся на россиян, вернувшихся из стран, где выявлен штамм «омикрон», заявила Анна Попова Фото:
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Коронавирус COVID-19

Россияне, вернувшиеся из стран, где был выявлен новый штамм коронавируса «омикрон», должны будут 14 дней провести в карантине. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Большинство стран, с которыми мы не возобновили регулярное сообщение, имеющие высокие риски инфицирования там человека новым коронавирусом… И если граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам пока не посещать высокорисковые регионы мира — мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении», — передает слова Поповой РБК.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что в России сократят срок действия ПЦР-тестов. Теперь они будут действовать не 72, а 48 часов. Попова призвала граждан России провести новогодние праздники дома, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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