Куратора больницы-долгостроя из ХМАО уличили в серии взяток

02 декабря 2021 в 15:10 Размер текста - 17 +

Помимо ранее выявленной взятки руководителя подозревают в получении взятки на 1,5 миллиона Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU Сотрудники первого отдела СУ СКР по ХМАО по расследованию особо важных дел выявили новый эпизод получения взятки Александром Макариковом, который являлся куратором строительства больницы-долгостроя в Нижневартовске. Об этом URA.RU рассказали в управлении СКР по ХМАО. «В ходе расследования выявлен дополнительный эпизод получения взятки работником Управления капитального строительства ХМАО. Деньги он получил от жителя Московской области, представляющего интересы компании — поставщика оборудования для строящегося объекта „Центральная больница на 1100 коек в городе Нижневартовск“», — сообщили в ведомстве. Следователи установили, что обвиняемый, находясь в Москве, где ранее получил 35 миллионов якобы в качестве взятки, получил от еще одного предпринимателя из Московской области 1,5 миллиона рублей за содействие в выигрыше конкурса и последующее лояльное отношение к выполнению условий контракта на поставку оборудования. Медицинские аппараты впоследствии должны были установить в «Центральной больнице Нижневартовска». Следователи продолжают расследование уголовного дела, директору филиала УКСа Макарикову предъявлено обвинение в получении крупной взятки. Ранее URA.RU сообщало, что директора филиала УКСа ХМАО обвинили во взяточничестве. Задержание Макарикова проводилось при поддержке ФСБ России, которые также участвовали в обысках на территории долгостроя. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудники первого отдела СУ СКР по ХМАО по расследованию особо важных дел выявили новый эпизод получения взятки Александром Макариковом, который являлся куратором строительства больницы-долгостроя в Нижневартовске. Об этом URA.RU рассказали в управлении СКР по ХМАО. «В ходе расследования выявлен дополнительный эпизод получения взятки работником Управления капитального строительства ХМАО. Деньги он получил от жителя Московской области, представляющего интересы компании — поставщика оборудования для строящегося объекта „Центральная больница на 1100 коек в городе Нижневартовск“», — сообщили в ведомстве. Следователи установили, что обвиняемый, находясь в Москве, где ранее получил 35 миллионов якобы в качестве взятки, получил от еще одного предпринимателя из Московской области 1,5 миллиона рублей за содействие в выигрыше конкурса и последующее лояльное отношение к выполнению условий контракта на поставку оборудования. Медицинские аппараты впоследствии должны были установить в «Центральной больнице Нижневартовска». Следователи продолжают расследование уголовного дела, директору филиала УКСа Макарикову предъявлено обвинение в получении крупной взятки. Ранее URA.RU сообщало, что директора филиала УКСа ХМАО обвинили во взяточничестве. Задержание Макарикова проводилось при поддержке ФСБ России, которые также участвовали в обысках на территории долгостроя.