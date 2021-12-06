06 декабря 2021

ФСБ проверяет сообщения о предстоящем теракте в школе Сургута. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Информация распространяется через школьные чаты Фото:

ФСБ по Тюменской области проверяет сообщения, распространяемые в сургутских чатах, о якобы готовящемся теракте в школе №9. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе силового ведомства.

«Информация из родительских чатов о готовящемся теракте, сотрудниками тщательно проверяется», — уточнили в УФСБ по Тюменской области.

Издание «Сиа-пресс» публикует скриншот такого сообщения и комментарий одного из родителей.«Сообщения появились в школьных чатах среди детей. Моя дочь отказалась идти в школу в этот день, потому что боится», — приводит СМИ слова одной из родительниц.

По словам женщины, дети теперь отказываются идти в школу. В скриншоте из переписки видно, что в анонимном сообщении названа дата якобы готовящегося теракта. «В пятницу состоится теракт в школе номер 9. Мы предупредили», — написал автор. По словам одной из родительниц, сообщения вызвали панику среди детей и родителей.

Сообщение о якобы готовящемся теракте распространили в школьных чатах
Фото:

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ФСБ по Тюменской области проверяет сообщения, распространяемые в сургутских чатах, о якобы готовящемся теракте в школе №9. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе силового ведомства. «Информация из родительских чатов о готовящемся теракте, сотрудниками тщательно проверяется», — уточнили в УФСБ по Тюменской области. Издание «Сиа-пресс» публикует скриншот такого сообщения и комментарий одного из родителей.«Сообщения появились в школьных чатах среди детей. Моя дочь отказалась идти в школу в этот день, потому что боится», — приводит СМИ слова одной из родительниц. По словам женщины, дети теперь отказываются идти в школу. В скриншоте из переписки видно, что в анонимном сообщении названа дата якобы готовящегося теракта. «В пятницу состоится теракт в школе номер 9. Мы предупредили», — написал автор. По словам одной из родительниц, сообщения вызвали панику среди детей и родителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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