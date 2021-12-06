Информация распространяется через школьные чаты Фото: Анна Майорова © URA.RU

ФСБ по Тюменской области проверяет сообщения, распространяемые в сургутских чатах, о якобы готовящемся теракте в школе №9. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе силового ведомства.

«Информация из родительских чатов о готовящемся теракте, сотрудниками тщательно проверяется», — уточнили в УФСБ по Тюменской области.

Издание «Сиа-пресс» публикует скриншот такого сообщения и комментарий одного из родителей.«Сообщения появились в школьных чатах среди детей. Моя дочь отказалась идти в школу в этот день, потому что боится», — приводит СМИ слова одной из родительниц.

По словам женщины, дети теперь отказываются идти в школу. В скриншоте из переписки видно, что в анонимном сообщении названа дата якобы готовящегося теракта. «В пятницу состоится теракт в школе номер 9. Мы предупредили», — написал автор. По словам одной из родительниц, сообщения вызвали панику среди детей и родителей.

Сообщение о якобы готовящемся теракте распространили в школьных чатах Фото: «СИА-пресс»