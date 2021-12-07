Челябинские приставы нашли должницу, заказав у нее мед

Женщину нашли с помощью…меда Фото: Илья Московец © URA.RU

Приставы в Челябинске нашли должницу с помощью заказа меда через интернет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления ФССП России по Челябинской области, сотрудники заказали доставку. Когда товар был на месте — автомобиль должницы изъяли за долг в 202 тысячи рублей.

«Чтобы арестовать транспортное средство в Калининском районе, приставы решили машину вызвать по адресу, максимально близкому к структурному подразделению. Заказали мед, который оперативно был доставлен „заказчику“. За рулем — муж должницы. Выслушав аргументы судебных приставов, гражданин отдал ключи, документы, недоставленные заказы», — сообщили URA.RU в службе судебных приставов.

В ведомстве добавили, что машина на эвакуаторе была доставлена на территорию хранения. Должнице дано десять суток на решение вопроса. По окончанию этого срока начнется подготовка процедуры оценки и передачи транспортного средства на принудительную реализацию.