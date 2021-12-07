07 декабря 2021

Челябинские приставы нашли должницу, заказав у нее мед

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинская область, соты, мед
Женщину нашли с помощью…меда Фото:

Приставы в Челябинске нашли должницу с помощью заказа меда через интернет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления ФССП России по Челябинской области, сотрудники заказали доставку. Когда товар был на месте — автомобиль должницы изъяли за долг в 202 тысячи рублей.

«Чтобы арестовать транспортное средство в Калининском районе, приставы решили машину вызвать по адресу, максимально близкому к структурному подразделению. Заказали мед, который оперативно был доставлен „заказчику“. За рулем — муж должницы. Выслушав аргументы судебных приставов, гражданин отдал ключи, документы, недоставленные заказы», — сообщили URA.RU в службе судебных приставов.

В ведомстве добавили, что машина на эвакуаторе была доставлена на территорию хранения. Должнице дано десять суток на решение вопроса. По окончанию этого срока начнется подготовка процедуры оценки и передачи транспортного средства на принудительную реализацию.

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Приставы в Челябинске нашли должницу с помощью заказа меда через интернет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления ФССП России по Челябинской области, сотрудники заказали доставку. Когда товар был на месте — автомобиль должницы изъяли за долг в 202 тысячи рублей. «Чтобы арестовать транспортное средство в Калининском районе, приставы решили машину вызвать по адресу, максимально близкому к структурному подразделению. Заказали мед, который оперативно был доставлен „заказчику“. За рулем — муж должницы. Выслушав аргументы судебных приставов, гражданин отдал ключи, документы, недоставленные заказы», — сообщили URA.RU в службе судебных приставов. В ведомстве добавили, что машина на эвакуаторе была доставлена на территорию хранения. Должнице дано десять суток на решение вопроса. По окончанию этого срока начнется подготовка процедуры оценки и передачи транспортного средства на принудительную реализацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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