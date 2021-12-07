Бывший вице-мэр из ХМАО нашел работу после скандала с дипломом

08 декабря 2021 в 12:32 Размер текста - 17 +

Али Джабраилов устроился на коммунальное предприятие в Сургутском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-заместитель главы Пыть-Яха Али Джабраилов, уволенный из администрации после скандала с поддельным дипломом о высшем образовании, устроился на работу заместителем директора МУП Сургутского района «УТВИВ №1». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «Джабраилова взяли на работу в качестве заместителя директора „УТВИВ №1“, отвечающего за экономику и привлечение инвестиций. Решил ли он вопрос с получением настоящего диплома о высшем образовании после ухода иэ мэрии Пыть-Яха — большой вопрос. А если нет, то куда смотрит отдел кадров муниципального предприятия?», — задается вопросом инсайдер. В «УТВИВ №1» подтвердили факт трудоустройства Джабраилова. «После принятия его на работу был отправлен запрос о подлинности представленных документов об образовании в учебное заведение. Если она не будет подтверждена, то работник подлежит увольнению», — сообщили URA.RU на предприятии. Ранее URA.RU сообщало, что директором управления капитального строительства Сургутского района был назначен Олег Зиновьев, который являлся фигурантом уголовного дела, будучи чиновником в Астрахани. Позже выяснилось, что он не имеет право ставить подписи под документами из-за ограничений, связанных с неуплатой налогов на предыдущем месте работы. Вскоре после этого он был уволен. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-заместитель главы Пыть-Яха Али Джабраилов, уволенный из администрации после скандала с поддельным дипломом о высшем образовании, устроился на работу заместителем директора МУП Сургутского района «УТВИВ №1». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «Джабраилова взяли на работу в качестве заместителя директора „УТВИВ №1“, отвечающего за экономику и привлечение инвестиций. Решил ли он вопрос с получением настоящего диплома о высшем образовании после ухода иэ мэрии Пыть-Яха — большой вопрос. А если нет, то куда смотрит отдел кадров муниципального предприятия?», — задается вопросом инсайдер. В «УТВИВ №1» подтвердили факт трудоустройства Джабраилова. «После принятия его на работу был отправлен запрос о подлинности представленных документов об образовании в учебное заведение. Если она не будет подтверждена, то работник подлежит увольнению», — сообщили URA.RU на предприятии. Ранее URA.RU сообщало, что директором управления капитального строительства Сургутского района был назначен Олег Зиновьев, который являлся фигурантом уголовного дела, будучи чиновником в Астрахани. Позже выяснилось, что он не имеет право ставить подписи под документами из-за ограничений, связанных с неуплатой налогов на предыдущем месте работы. Вскоре после этого он был уволен.