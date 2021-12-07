Пермский правозащитник скончался в командировке. Он помогал солдатам и осужденным

08 декабря 2021 в 16:08 Размер текста - 17 +

Дмитрий Шевченко скоропостижно умер, находясь в Наро-Фоминске Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермский правозащитник Дмитрий Шевченко скончался, находясь в командировке. Об этом написал на своей странице в Instagram Уполномоченный по правам человека в крае Павел Миков. «С глубоким прискорбием принял сегодня весть о том, что на 57-м году жизни, находясь в служебной командировке в Наро-Фоминске, скоропостижно скончался наш коллега Дмитрий Шевченко. Еще вчера он встречался с пермяками, проходящими срочную военную службу в Наро-Фоминске, написал мне свои ощущения от встречи, выслал фотографии общения с земляками», — написал Миков. Дмитрий Шевченко возглавлял в аппарате пермского омбудсмена отдела по взаимодействию с правоохранительными органами — защищал права осужденных, призывников и военнослужащих. Также правозащитник входил в комиссию по вопросам помилования и призывную комиссию Пермского края. За профессиональные заслуги Шевченко награжден медалями МВД РФ и ГУ ФСИН по Пермскому краю. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермский правозащитник Дмитрий Шевченко скончался, находясь в командировке. Об этом написал на своей странице в Instagram Уполномоченный по правам человека в крае Павел Миков. «С глубоким прискорбием принял сегодня весть о том, что на 57-м году жизни, находясь в служебной командировке в Наро-Фоминске, скоропостижно скончался наш коллега Дмитрий Шевченко. Еще вчера он встречался с пермяками, проходящими срочную военную службу в Наро-Фоминске, написал мне свои ощущения от встречи, выслал фотографии общения с земляками», — написал Миков. Дмитрий Шевченко возглавлял в аппарате пермского омбудсмена отдела по взаимодействию с правоохранительными органами — защищал права осужденных, призывников и военнослужащих. Также правозащитник входил в комиссию по вопросам помилования и призывную комиссию Пермского края. За профессиональные заслуги Шевченко награжден медалями МВД РФ и ГУ ФСИН по Пермскому краю.