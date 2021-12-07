Пермский правозащитник Дмитрий Шевченко скончался, находясь в командировке. Об этом написал на своей странице в Instagram Уполномоченный по правам человека в крае Павел Миков.
«С глубоким прискорбием принял сегодня весть о том, что на 57-м году жизни, находясь в служебной командировке в Наро-Фоминске, скоропостижно скончался наш коллега Дмитрий Шевченко. Еще вчера он встречался с пермяками, проходящими срочную военную службу в Наро-Фоминске, написал мне свои ощущения от встречи, выслал фотографии общения с земляками», — написал Миков.
Дмитрий Шевченко возглавлял в аппарате пермского омбудсмена отдела по взаимодействию с правоохранительными органами — защищал права осужденных, призывников и военнослужащих. Также правозащитник входил в комиссию по вопросам помилования и призывную комиссию Пермского края. За профессиональные заслуги Шевченко награжден медалями МВД РФ и ГУ ФСИН по Пермскому краю.
Пермский правозащитник Дмитрий Шевченко скончался, находясь в командировке. Об этом написал на своей странице в Instagram Уполномоченный по правам человека в крае Павел Миков. «С глубоким прискорбием принял сегодня весть о том, что на 57-м году жизни, находясь в служебной командировке в Наро-Фоминске, скоропостижно скончался наш коллега Дмитрий Шевченко. Еще вчера он встречался с пермяками, проходящими срочную военную службу в Наро-Фоминске, написал мне свои ощущения от встречи, выслал фотографии общения с земляками», — написал Миков. Дмитрий Шевченко возглавлял в аппарате пермского омбудсмена отдела по взаимодействию с правоохранительными органами — защищал права осужденных, призывников и военнослужащих. Также правозащитник входил в комиссию по вопросам помилования и призывную комиссию Пермского края. За профессиональные заслуги Шевченко награжден медалями МВД РФ и ГУ ФСИН по Пермскому краю.