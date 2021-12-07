07 декабря 2021

Пермский правозащитник скончался в командировке. Он помогал солдатам и осужденным

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Николаем Караченцовым в театре Ленком. Москва, гвоздики
Дмитрий Шевченко скоропостижно умер, находясь в Наро-Фоминске Фото:

Пермский правозащитник Дмитрий Шевченко скончался, находясь в командировке. Об этом написал на своей странице в Instagram Уполномоченный по правам человека в крае Павел Миков.

«С глубоким прискорбием принял сегодня весть о том, что на 57-м году жизни, находясь в служебной командировке в Наро-Фоминске, скоропостижно скончался наш коллега Дмитрий Шевченко. Еще вчера он встречался с пермяками, проходящими срочную военную службу в Наро-Фоминске, написал мне свои ощущения от встречи, выслал фотографии общения с земляками», — написал Миков.

Дмитрий Шевченко возглавлял в аппарате пермского омбудсмена отдела по взаимодействию с правоохранительными органами — защищал права осужденных, призывников и военнослужащих. Также правозащитник входил в комиссию по вопросам помилования и призывную комиссию Пермского края. За профессиональные заслуги Шевченко награжден медалями МВД РФ и ГУ ФСИН по Пермскому краю.

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Пермский правозащитник Дмитрий Шевченко скончался, находясь в командировке. Об этом написал на своей странице в Instagram Уполномоченный по правам человека в крае Павел Миков. «С глубоким прискорбием принял сегодня весть о том, что на 57-м году жизни, находясь в служебной командировке в Наро-Фоминске, скоропостижно скончался наш коллега Дмитрий Шевченко. Еще вчера он встречался с пермяками, проходящими срочную военную службу в Наро-Фоминске, написал мне свои ощущения от встречи, выслал фотографии общения с земляками», — написал Миков. Дмитрий Шевченко возглавлял в аппарате пермского омбудсмена отдела по взаимодействию с правоохранительными органами — защищал права осужденных, призывников и военнослужащих. Также правозащитник входил в комиссию по вопросам помилования и призывную комиссию Пермского края. За профессиональные заслуги Шевченко награжден медалями МВД РФ и ГУ ФСИН по Пермскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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