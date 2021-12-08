В Екатеринбурге нашли бизнесмена, пропашего полтора года назад

Сотрудники полиции нашли бизнесмена Александра Соломеина живым Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Директора фирмы «Вагант» Александра Соломеина, бесследно пропавшего в июле 2020 года, нашли в Екатеринбурге. Все это время предприниматель скрывался, боясь расправы от людей, которые хотели отнять его бизнес. Соломеина обнаружили сотрудники полиции.

«Нашли, допросили. Он все это время прятался на различных квартирах, опасаясь людей, которые похищали летом 2020 года его и других руководителей „Ваганта“, пытаясь отобрать комплекс элитных апартаментов. Это стало для предпринимателя серьезным стрессом и он залег на дно», — сообщил портал Е1 со ссылкой на источник в силовых структурах.

Предположительно, родители Соломеина знали, что он жив, но не раскрывали этого из-за страха за сына. Полиция, по словам источника, не собирается сообщать местонахождение бизнесмена. Уголовное дело об убийстве Соломеина, возбужденное Следственным комитетом, будет прекращено. Оперативно связаться с пресс-группой УМВД по Екатеринбургу URA.RU не удалось.

О пропаже Соломеина летом 2020 года в органы сообщили его родители. Мужчину объявили в федеральный розыск. Пропажу связывали с конфликтом, который развернулся вокруг элитных апартаментов на улице Бажова в Екатеринбурге, которые строил «Вагант». Представители фирмы-конкурента давили на сотрудников компании и якобы похищали некоторых из них. По одной из версий, Соломеин мог быть среди этих людей.