В Челябинской области резко подорожали морковь и курятина

Из-за высоких цен на еду жители «проедают» свои сбережения (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области с начало года резко выросли цены на ряд социально значимых продуктов. Больше всего подорожали морковь и мясо птицы. А личные сбережения жителей с января по октябрь 2021 года снизились на 85,7%. Об этом 10 декабря сообщает Челябинскстат.

«С января по сентябрь 2021 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) цена на охлажденное и мороженое мясо птицы в регионе выросла на 27,5%, на морковь — на 60,8%. Гречка в области подорожала на 13%, рыба — на 10,8%, колбаса — на 11,4%, хлеб — на 3,3%», — следует из данных органов статистики.

Одним из пищевых продуктов, который неожиданно подешевел на фоне всеобщего удорожания, стал российский коньяк. Его стоимость с начала года снизилась на 2,7%. Челябинскстат также отметил, что личные сбережения жителей за указанный период снизились на 85,7%.

Индекс потребительских цен является одним из важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы. Ранее КСП по Челябинской области подсчитала, как инфляция сказалась на стоимости продовольственных товаров в регионе.