07 декабря 2021
06 декабря 2021

Аналитики заявили о росте цен на продукты в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Индекс цен в области на 1,6% ниже, чем по стране (фото из архива) Фото:

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области проанализировала, как инфляция сказалась на стоимости продовольственных товаров в регионе. В КСП URA.RU сообщили, что больше всего в регионе подорожали мясо и макароны.

«Инфляция цен на продовольственные товары в Челябинской области ниже среднероссийских показателей. Больше всего цены выросли на мясо и птицу (+16,9%), макаронные изделия (+9,7%) и на рыбу и морепродукты (+7,3%).Меньше всего подорожали цены на масло сливочное (+1,6%), плодовоовощную продукцию (+0,9%) и на алкогольные напитки (+0,1%)», — заявили в КСП.

Индекс цен на продовольственные товары, без учета стоимости алкогольных напитков, по области составил +7% (к декабрю прошлого года). При этом индекс цен на продовольственные товары в России составляет +8,6%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост инфляции остается главной проблемой для россиян. Бороться с растущей инфляцией глава государства предложил с помощью увеличения предложения на рынке, прежде всего по продуктам.

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Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области проанализировала, как инфляция сказалась на стоимости продовольственных товаров в регионе. В КСП URA.RU сообщили, что больше всего в регионе подорожали мясо и макароны. «Инфляция цен на продовольственные товары в Челябинской области ниже среднероссийских показателей. Больше всего цены выросли на мясо и птицу (+16,9%), макаронные изделия (+9,7%) и на рыбу и морепродукты (+7,3%).Меньше всего подорожали цены на масло сливочное (+1,6%), плодовоовощную продукцию (+0,9%) и на алкогольные напитки (+0,1%)», — заявили в КСП. Индекс цен на продовольственные товары, без учета стоимости алкогольных напитков, по области составил +7% (к декабрю прошлого года). При этом индекс цен на продовольственные товары в России составляет +8,6%. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост инфляции остается главной проблемой для россиян. Бороться с растущей инфляцией глава государства предложил с помощью увеличения предложения на рынке, прежде всего по продуктам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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