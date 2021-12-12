Челябинцы заявили о риске кражи данных при оформлении QR-кодов

В больнице заявили, что не стоит переживать за сохранность документов Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Пациенты горбольницы № 8 на Горького, 18 в Челябинске заявили о риске кражи персональных данных при получении QR-кода. Они сообщили, что в учреждении для оформления сертификата о вакцинации предлагают оставить копии документов в коробке на подоконнике, где они доступны каждому.

«На подоконнике в общей доступности стоят две коробки, куда надо складывать копии СНИЛС и медицинского полиса. Приходи, клади, забирай. Администратор может отойти, а в коробке — документы и персональные данные людей», — цитирует 74.ru пациента поликлиники Андрея.

Он вакцинировался, но пока не получил QR-код. По словам Андрея, он пришел в поликлинику, но в прививочном кабинете его отправили в регистратуру. Заведующая регистратурой на его жалобу сказала, что он может не бросать в коробку копии документов, если не хочет. Для получения QR-кода требуются ксерокопии сертификата о вакцинации и СНИЛС. Переболевшие коронавирусом должны предоставить амбулаторную карту с результатами ПЦР-теста или компьютерной томографии.

«Все ксерокопии или оригиналы документов временно сдаются администратору на стойке у входа в регистратуру. Соответственно возле данных коробок находится сотрудник, ответственный за прием документов. Также на этаже ведется видеонаблюдение, находится охранник, поэтому не стоит переживать за сохранность документов», — сообщили в пресс-службе горбольницы №8.

URA.RU отправило запрос в минздрав Челябинской области. На момент публикации материала ответа не поступило.

Ранее ведущий эксперт информационной безопасности IT-компании КРОК Виктор Рыжков рассказал, как мошенники могут украсть QR-код. По его словам, мошенники могут скопировать QR-код во время проверки в общественных местах. Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин предупредил, что украсть подтверждение вакцинации можно с помощью удаленного доступа к устройству. Они могут сгенерировать QR-код при наличии идентификатора сертификата.