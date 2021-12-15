Власти Екатеринбурга начали переговоры по своему главному активу

Алексей Орлов признал, что «Водоканалу» требуется серьезное финансирование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стратегический актив властей Екатеринбурга — МУП «Водоканал» — будет частично передан в концессию. По этой теме мэрия ведет переговоры с несколькими компаниями. Об этом заявил мэр Алексей Орлов, отвечая на вопрос URA.RU на итоговой пресс-конференции.

«У нас есть потребность в реконструкции наших очистных сооружений. Сегодня мы пока не ведем речи о большой концессии „Водоканала“, такой необходимости нет. У нас предприятие обеспокоенности не вызывает. Но нужны ресурсы на приведение [работы] в порядок, применение новых технологий. Это достаточно большие деньги. Вот в этой части мы ведем переговоры с несколькими крупными игроками, которые этой темой в России занимаются», — заявил Алексей Орлов.

Глава города напомнил, что при передаче в концессию «Водоканал» все равно останется активом властей. «Не исключено, что в какой-то ближайшей перспективе появится частная концессионная инициатива. Мы готовы рассматривать этот сегмент», — заметил он.

Ранее сообщалось, что после назначения Алексея Орлова глава Екатеринбурга в конце 2020-го власти начали подготовку «Водоканала» к концессии. Сам мэр в апреле этого года заявлял URA.RU, что передача актива в концессию не обсуждается. Вместе с тем Орлов анонсировал, что МУП ждет аудиторская проверка, которую предполагалось доверить инспекторам «Внешэкономбанка».