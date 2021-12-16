Кремль: почему суд признал нахождение военных РФ в Донбассе

Вооруженные силы Россиии не находятся на территории Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнюю публикацию Кировского районного суда Ростова-на-Дону, признавшего присутствие войск России в ДНР и ЛНР.
«Речь идет об ошибке тех, кто писал этот текс. Потому что никаких вооруженных сил на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы РФ есть только на нашей территории», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла.
Он также отметил, что гуманитарная помощь постоянно поставляется в эти республики. «Они остро нуждаются в этой гуманитарной помощи., но ни о каких поставках для военных речи не идет», — подытожил он.
Вооруженные силы Россиии не находятся на территории Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнюю публикацию Кировского районного суда Ростова-на-Дону, признавшего присутствие войск России в ДНР и ЛНР. «Речь идет об ошибке тех, кто писал этот текс. Потому что никаких вооруженных сил на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы РФ есть только на нашей территории», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Он также отметил, что гуманитарная помощь постоянно поставляется в эти республики. «Они остро нуждаются в этой гуманитарной помощи., но ни о каких поставках для военных речи не идет», — подытожил он.