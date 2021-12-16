Кремль: почему суд признал нахождение военных РФ в Донбассе

16 декабря 2021 в 14:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с заявлением российского суда о военных РФ в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вооруженные силы Россиии не находятся на территории Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнюю публикацию Кировского районного суда Ростова-на-Дону, признавшего присутствие войск России в ДНР и ЛНР. «Речь идет об ошибке тех, кто писал этот текс. Потому что никаких вооруженных сил на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы РФ есть только на нашей территории», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Он также отметил, что гуманитарная помощь постоянно поставляется в эти республики. «Они остро нуждаются в этой гуманитарной помощи., но ни о каких поставках для военных речи не идет», — подытожил он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы Россиии не находятся на территории Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнюю публикацию Кировского районного суда Ростова-на-Дону, признавшего присутствие войск России в ДНР и ЛНР. «Речь идет об ошибке тех, кто писал этот текс. Потому что никаких вооруженных сил на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы РФ есть только на нашей территории», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Он также отметил, что гуманитарная помощь постоянно поставляется в эти республики. «Они остро нуждаются в этой гуманитарной помощи., но ни о каких поставках для военных речи не идет», — подытожил он.