Первый российский регион отменил QR-коды в транспорте

С 21 декабря в Камчатском крае перестанет действовать система обязательных QR-кодов в общественном транспорте. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов на официальном сайте правительства Камчатского края.
«В связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники, с завтрашнего дня принято решение об отмене ограничительных мер в отношении межмуниципального сообщения, которые раньше были введены. У меня просьба к министерству транспорта вместе с муниципальными районами это решение отработать, чтобы было четкое исполнение. С завтрашнего дня на транспорте будет действовать только масочный режим», — сообщил Солодов.
Ранее в Госдуме РФ сняли с рассмотрения федеральный законопроект об обязательном введении QR-код на транспорте. Президент России Владимир Путин заявил, что введение системы QR-кодов в новогодние праздники создаст множество проблем для людей, пишет RT. В «Единой России» сообщили, что законопроект о QR-кодах на транспорте требует значительной доработки, сообщает «Национальная служба новостей».
С 21 декабря в Камчатском крае перестанет действовать система обязательных QR-кодов в общественном транспорте. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов на официальном сайте правительства Камчатского края. «В связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники, с завтрашнего дня принято решение об отмене ограничительных мер в отношении межмуниципального сообщения, которые раньше были введены. У меня просьба к министерству транспорта вместе с муниципальными районами это решение отработать, чтобы было четкое исполнение. С завтрашнего дня на транспорте будет действовать только масочный режим», — сообщил Солодов. Ранее в Госдуме РФ сняли с рассмотрения федеральный законопроект об обязательном введении QR-код на транспорте. Президент России Владимир Путин заявил, что введение системы QR-кодов в новогодние праздники создаст множество проблем для людей, пишет RT. В «Единой России» сообщили, что законопроект о QR-кодах на транспорте требует значительной доработки, сообщает «Национальная служба новостей».