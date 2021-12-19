19 декабря 2021

Первый российский регион отменил QR-коды в транспорте

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Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, пятый день. Пермь , автобус, салон автобуса
В Камчатском крае перестанут требовать QR-коды в общественном транспорте Фото:
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С 21 декабря в Камчатском крае перестанет действовать система обязательных QR-кодов в общественном транспорте. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов на официальном сайте правительства Камчатского края.

«В связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники, с завтрашнего дня принято решение об отмене ограничительных мер в отношении межмуниципального сообщения, которые раньше были введены. У меня просьба к министерству транспорта вместе с муниципальными районами это решение отработать, чтобы было четкое исполнение. С завтрашнего дня на транспорте будет действовать только масочный режим», — сообщил Солодов.

Ранее в Госдуме РФ сняли с рассмотрения федеральный законопроект об обязательном введении QR-код на транспорте. Президент России Владимир Путин заявил, что введение системы QR-кодов в новогодние праздники создаст множество проблем для людей, пишет RT. В «Единой России» сообщили, что законопроект о QR-кодах на транспорте требует значительной доработки, сообщает «Национальная служба новостей».

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С 21 декабря в Камчатском крае перестанет действовать система обязательных QR-кодов в общественном транспорте. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов на официальном сайте правительства Камчатского края. «В связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники, с завтрашнего дня принято решение об отмене ограничительных мер в отношении межмуниципального сообщения, которые раньше были введены. У меня просьба к министерству транспорта вместе с муниципальными районами это решение отработать, чтобы было четкое исполнение. С завтрашнего дня на транспорте будет действовать только масочный режим», — сообщил Солодов. Ранее в Госдуме РФ сняли с рассмотрения федеральный законопроект об обязательном введении QR-код на транспорте. Президент России Владимир Путин заявил, что введение системы QR-кодов в новогодние праздники создаст множество проблем для людей, пишет RT. В «Единой России» сообщили, что законопроект о QR-кодах на транспорте требует значительной доработки, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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