Антон Алиханов обеспокоен планами Литвы ограничить транзит товаров из Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Калининграде потребляют белорусские продукты, поэтому конфликт приграничных Литвы и Белоруссии представляет угрозу для региона. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы. И прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем — продукты, стройматериалы и не только», — цитирует РИА «Новости» Антона Алиханова. По его словам, это угрожает продовольственной и экономической безопасности региона.

Ранее в США ввели санкции в отношении компании «Беларуськалий». Вильнюс решил поддержать Америку, но «Литовские железные дороги» продолжили перевозить продукцию из Белоруссии, потому что уже получили предоплату, сообщает «Царьград». Нарушение может повлечь неустойки, поэтому Минтранс Литвы предложил ввести санкции на продукцию, которая импортируется, закупается или следует транзитом из Белоруссии. В МИД Белоруссии назвали этот законопроект актом враждебности, передает RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот запрет нанесет ущерб Калининграду и Москва не оставит это без внимания.