20 декабря 2021

Пенсионер из Магнитогорска торговал паленым алкоголем и табаком

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв газового баллона в гаражах около города Троицка Челябинской области. Архивное фото, январь 2008, гараж, гаражные ворота
Пожилой мужчина продавал «паленый» алкоголь в гаражах (фото из архива) Фото:

В Магнитогорске будут судить пенсионера за незаконный оборот алкоголя и сигарет. Как сообщили 21 декабря URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, у пожилого мужчины изъяли большую партию контрафактных товаров.

«Магнитогорец 1960 года рождения организовал продажу контрафактного алкоголя и табачных изделий. Незаконные товары он сбывал в гаражах на территории Правобережного и Ленинского районов. Потребителями опасной продукции стали местные жители», — заявили URA.RU в ведомстве.

Сотрудники УМВД по городу Магнитогорску изъяли у пенсионера «самопальный» алкоголь и табак на сумму свыше одного млн рублей. В настоящее время полиция устанавливает лиц, причастных к изготовлению данной продукции. Дело передано в суд и мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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В Магнитогорске будут судить пенсионера за незаконный оборот алкоголя и сигарет. Как сообщили 21 декабря URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, у пожилого мужчины изъяли большую партию контрафактных товаров. «Магнитогорец 1960 года рождения организовал продажу контрафактного алкоголя и табачных изделий. Незаконные товары он сбывал в гаражах на территории Правобережного и Ленинского районов. Потребителями опасной продукции стали местные жители», — заявили URA.RU в ведомстве. Сотрудники УМВД по городу Магнитогорску изъяли у пенсионера «самопальный» алкоголь и табак на сумму свыше одного млн рублей. В настоящее время полиция устанавливает лиц, причастных к изготовлению данной продукции. Дело передано в суд и мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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