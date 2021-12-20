Пенсионер из Магнитогорска торговал паленым алкоголем и табаком

Пожилой мужчина продавал «паленый» алкоголь в гаражах (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске будут судить пенсионера за незаконный оборот алкоголя и сигарет. Как сообщили 21 декабря URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, у пожилого мужчины изъяли большую партию контрафактных товаров.

«Магнитогорец 1960 года рождения организовал продажу контрафактного алкоголя и табачных изделий. Незаконные товары он сбывал в гаражах на территории Правобережного и Ленинского районов. Потребителями опасной продукции стали местные жители», — заявили URA.RU в ведомстве.

Сотрудники УМВД по городу Магнитогорску изъяли у пенсионера «самопальный» алкоголь и табак на сумму свыше одного млн рублей. В настоящее время полиция устанавливает лиц, причастных к изготовлению данной продукции. Дело передано в суд и мужчине грозит до шести лет лишения свободы.