«Сима-Ленд» наградил девочку, трижды попавшую в книгу Гиннесса. Видео

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Церемония награждения «Человек года-2016». (ПЕРЕЗАЛИТО) Екатеринбург, симановский андрей
Андрей Симановский поздравил Каролину черных с ее достижениями Фото:

Свердловчанка Каролина Черных, трижды попавшая в книгу в 13 лет, получила от «Сима-Ленда» кубок Hall of Fame Interrecord, которым награждают за особый вклад в мировые рекордные достижения. Об этом сообщила URA.RU президент Федерации развития гольфа Свердловской области, основатель Академии гольфа Ксения Симановская.

«Состоялась торжественная церемония награждения Черных Каролины Кубком Hall of Fame Interrecord как единственного в мире самого титулованного рекордсмена Зала Славы Interrecord, имеющего 10 титулов», — рассказала Симановская. Таких достижений, как у Черных, нет ни у одного ребенка в мире. Кубок, которым девочку наградили на сцене «Сима-Ленда», в высоту 172,5 сантиметра.

Симановская рассказала, что девочка в 13 лет уже успела установить рекорд в книге Гиннесса по наибольшему весу, поднятому при помощи волос, и два рекорда по чехарде. Кроме этого, она установила более 200 мировых и национальных рекордов и получила награду «За наибольшее количество золотых рекордов за пять лет».

Поздравительную речь произнес владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский. «Каролина человек уникальный, я поражен», — сказал Симановский. Он процитировал поэта Владимира Высоцкого «Меня ведь не рубли на гонку завели, меня просили: „Миг не проворонь ты — узнай, а есть предел? — там, на краю земли, и — можно ли раздвинуть горизонты?“».

Андрей Симановский поздравил девочку с достижениями
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Свердловчанка Каролина Черных, трижды попавшая в книгу в 13 лет, получила от «Сима-Ленда» кубок Hall of Fame Interrecord, которым награждают за особый вклад в мировые рекордные достижения. Об этом сообщила URA.RU президент Федерации развития гольфа Свердловской области, основатель Академии гольфа Ксения Симановская. «Состоялась торжественная церемония награждения Черных Каролины Кубком Hall of Fame Interrecord как единственного в мире самого титулованного рекордсмена Зала Славы Interrecord, имеющего 10 титулов», — рассказала Симановская. Таких достижений, как у Черных, нет ни у одного ребенка в мире. Кубок, которым девочку наградили на сцене «Сима-Ленда», в высоту 172,5 сантиметра. Симановская рассказала, что девочка в 13 лет уже успела установить рекорд в книге Гиннесса по наибольшему весу, поднятому при помощи волос, и два рекорда по чехарде. Кроме этого, она установила более 200 мировых и национальных рекордов и получила награду «За наибольшее количество золотых рекордов за пять лет». Поздравительную речь произнес владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский. «Каролина человек уникальный, я поражен», — сказал Симановский. Он процитировал поэта Владимира Высоцкого «Меня ведь не рубли на гонку завели, меня просили: „Миг не проворонь ты — узнай, а есть предел? — там, на краю земли, и — можно ли раздвинуть горизонты?“».
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