Задержан поджигатель BMW челябинского активиста

BMW Евгения Палина сгорел во дворе его дома (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в поджоге BMW Евгения Палина — водителя скорой помощи и общественного активиста. По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, поджигателем оказался 59-летний местный житель.

«Задержан ранее несудимый местный житель 1962 года рождения. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД области.

В ведомстве добавили, что полицейскими устанавливаются все обстоятельства и мотивы поджога. Машина Палина сгорела дотла во дворе его дома.

Перед поджогом Палин выступал за улучшение условий труда сотрудников скорой помощи. Он записывал видеообращения к губернатору области Алексею Текслеру.