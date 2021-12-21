21 декабря 2021

Задержан поджигатель BMW челябинского активиста

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BMW Евгения Палина сгорел во дворе его дома (фото из архива) Фото:

В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в поджоге BMW Евгения Палина — водителя скорой помощи и общественного активиста. По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, поджигателем оказался 59-летний местный житель.

«Задержан ранее несудимый местный житель 1962 года рождения. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД области.

В ведомстве добавили, что полицейскими устанавливаются все обстоятельства и мотивы поджога. Машина Палина сгорела дотла во дворе его дома.

Перед поджогом Палин выступал за улучшение условий труда сотрудников скорой помощи. Он записывал видеообращения к губернатору области Алексею Текслеру.

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В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в поджоге BMW Евгения Палина — водителя скорой помощи и общественного активиста. По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, поджигателем оказался 59-летний местный житель. «Задержан ранее несудимый местный житель 1962 года рождения. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД области. В ведомстве добавили, что полицейскими устанавливаются все обстоятельства и мотивы поджога. Машина Палина сгорела дотла во дворе его дома. Перед поджогом Палин выступал за улучшение условий труда сотрудников скорой помощи. Он записывал видеообращения к губернатору области Алексею Текслеру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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