Турбизнес Пермского края пожаловался на убытки из-за QR-кодов

Бизнесмены просят отменить QR-коды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Представители туристического бизнеса несут убытки от введения в Пермском крае коронавирусных ограничений, в частности — QR-кодов. Хотя объемы еще никто не подсчитывал, но снижение количества туристов налицо, рассказала URA.RU исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина.

«Людей отталкивают ограничения. В Добрянке, например, столовых всего две, и в них не пускают без QR-кодов. А туда есть интересные туры. В музеи наши не попасть тоже. Самая лучшая мера поддержки турбизнеса сейчас — это отмена QR-кодов», — говорит она. По словам Елагиной, несут убытки и компании, которые устраивают поездки в соседние регионы, где также действуют коронавирусные ограничения — туристов останавливает обязательность QR-кодов.

Власти Пермского края ввели систему QR-кодов с 25 октября. Без подтверждения вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания нельзя попасть в заведения общепита, торговые центры, на массовые мероприятия. Это решение вызвало недовольство многих пермяков, которые обращались в прокуратуру с требованием проверить указ губернатора. Ведомство не нашло нарушений в действиях главы региона, тогда заявители обратились к генеральному прокурору. В конце ноября пермские власти сообщали о продлении ограничительных мер минимум до 10 января 2022 года.

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