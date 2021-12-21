Пермские противники QR-кодов ждут помощи от Москвы

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Систему QR-кодов активисты считают антиконституционной Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Пермские активисты, выступающие против системы QR-кодов, обратились с заявлением к генеральному прокурору России Игорю Краснову. Они требуют проверить указ губернатора Дмитрия Махонина о коронавирусных ограничениях на соответствие законодательству. Проверку, проведенную региональной прокуратурой, они считают «поверхностной», а ответ ведомства «отпиской».

«Прокуратура Пермского края, в чьи полномочия входит проверка на соответствие тех или иных подзаконных актов Конституции РФ, ФКЗ и ФЗ, не оправдала надежд народа, а, наоборот, показала свою полную несостоятельность, закрыв глаза на нарушение прав и свобод граждан, на противоречие указа Махонина с Конституцией РФ и Федеральными законами. Граждане не согласились с таким решением прокуратуры и обжаловали данный ответ в вышестоящей инстанции», — пишет в соцсетях активистка Надежда Трянзина.

Ранее прокуратура Прикамья отказалась возбуждать административное дело в отношении губернатора, по указу которого без сертификата о вакцинации от COVID-19 в регионе нельзя посещать ТРЦ и массовые мероприятия. Оснований к привлечению чиновников к уголовной ответственности также в надзорном ведомстве также не обнаружили. «Считаем данный ответ формальной отпиской, а саму проверку поверхностной и необъективной», — парируют противники QR-кодов в заявлении на имя генпрокурора.

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Пермские активисты, выступающие против системы QR-кодов, обратились с заявлением к генеральному прокурору России Игорю Краснову. Они требуют проверить указ губернатора Дмитрия Махонина о коронавирусных ограничениях на соответствие законодательству. Проверку, проведенную региональной прокуратурой, они считают «поверхностной», а ответ ведомства «отпиской». «Прокуратура Пермского края, в чьи полномочия входит проверка на соответствие тех или иных подзаконных актов Конституции РФ, ФКЗ и ФЗ, не оправдала надежд народа, а, наоборот, показала свою полную несостоятельность, закрыв глаза на нарушение прав и свобод граждан, на противоречие указа Махонина с Конституцией РФ и Федеральными законами. Граждане не согласились с таким решением прокуратуры и обжаловали данный ответ в вышестоящей инстанции», — пишет в соцсетях активистка Надежда Трянзина. Ранее прокуратура Прикамья отказалась возбуждать административное дело в отношении губернатора, по указу которого без сертификата о вакцинации от COVID-19 в регионе нельзя посещать ТРЦ и массовые мероприятия. Оснований к привлечению чиновников к уголовной ответственности также в надзорном ведомстве также не обнаружили. «Считаем данный ответ формальной отпиской, а саму проверку поверхностной и необъективной», — парируют противники QR-кодов в заявлении на имя генпрокурора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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