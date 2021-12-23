23 декабря 2021

В Пермском крае появятся «умные» столбы. Они могут воспроизводить музыку

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Smart-опоры оснастят usb-разъемом для зарядки гаджетов Фото:
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Национальные проекты

На улицах города Чайковского Пермского края появятся «умные опоры» (smart-опоры). Об этом рассказал замглавы Чайковского городского округа по инфраструктуре Денис Литаврин. Чиновник принял участие в итоговой комиссии проекта «Умный город», состоявшейся в режиме ВКС. Такие опоры могут стать альтернативой мачтам связи, на которые устанавливается сотовое оборудование.

«В следующем году мы, наконец-то, установим первые две „умные“ опоры. Функционал их наполнения: „тревожная“ кнопка, динамик, камера видеонаблюдения с обзором 360 градусов, USB-разъем для зарядки гаджетов и разъем для зарядки электросамокатов», — сказал Литаврин.

Он добавил, что в 2021 году власти внедрили в городе и другие устройства, которые позволяют сделать городскую инфраструктуру «умной»: уличные светильники, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы. В свою очередь, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Петр Козловский отметил и другие возможности smart-опор.

По его словам, в них можно встраивать информационные модули, которые позволяют отображать информацию о погоде, городских событиях и воспроизводить музыку. «В принципе, [на дисплей опоры] можно выводить любую информацию по требованию заказчика», — заключил Козловский.

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На улицах города Чайковского Пермского края появятся «умные опоры» (smart-опоры). Об этом рассказал замглавы Чайковского городского округа по инфраструктуре Денис Литаврин. Чиновник принял участие в итоговой комиссии проекта «Умный город», состоявшейся в режиме ВКС. Такие опоры могут стать альтернативой мачтам связи, на которые устанавливается сотовое оборудование. «В следующем году мы, наконец-то, установим первые две „умные“ опоры. Функционал их наполнения: „тревожная“ кнопка, динамик, камера видеонаблюдения с обзором 360 градусов, USB-разъем для зарядки гаджетов и разъем для зарядки электросамокатов», — сказал Литаврин. Он добавил, что в 2021 году власти внедрили в городе и другие устройства, которые позволяют сделать городскую инфраструктуру «умной»: уличные светильники, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы. В свою очередь, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Петр Козловский отметил и другие возможности smart-опор. По его словам, в них можно встраивать информационные модули, которые позволяют отображать информацию о погоде, городских событиях и воспроизводить музыку. «В принципе, [на дисплей опоры] можно выводить любую информацию по требованию заказчика», — заключил Козловский.
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