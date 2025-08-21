Власти рассказали о семьях детей, погибших под бревнами в Пермском крае

Дети, погибшие под бревнами в Пермском крае, росли в благополучных семьях
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семьям погибших мальчиков предложена помощь психологов
Семьям погибших мальчиков предложена помощь психологов Фото:

Два 10-летних мальчика, погибших в результате обрушения штабеля бревен на территории промышленной площадки в Чусовском муниципальном округе (Пермский край), были из благополучных семей. Дети не были родственниками друг другу.

«Оба мальчика имели положительные характеристики. На учете в органах профилактики не состояли. Семьям погибших детей предложена помощь психологов», — сообщает портал perm.aif.ru со ссылкой на департамент социальной политики администрации губернатора региона.

URA.RU сообщало о том, что трагедия произошла 17 августа. Два 10-летних приятеля катались на велосипедах по поселку Лямино и решили проникнуть на территорию частного лесоперерабатывающего предприятия, расположенного на местной промплощадке. Несмотря на наличие охраны, территория объекта не была огорожена. Дети взобрались на сложенные в кучу спиленные стволы деревьев. В какой-то момент конструкция обрушилась, погребя обоих мальчиков под массой бревен.

В Следственном комитете продолжается расследование уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два 10-летних мальчика, погибших в результате обрушения штабеля бревен на территории промышленной площадки в Чусовском муниципальном округе (Пермский край), были из благополучных семей. Дети не были родственниками друг другу. «Оба мальчика имели положительные характеристики. На учете в органах профилактики не состояли. Семьям погибших детей предложена помощь психологов», — сообщает портал perm.aif.ru со ссылкой на департамент социальной политики администрации губернатора региона. URA.RU сообщало о том, что трагедия произошла 17 августа. Два 10-летних приятеля катались на велосипедах по поселку Лямино и решили проникнуть на территорию частного лесоперерабатывающего предприятия, расположенного на местной промплощадке. Несмотря на наличие охраны, территория объекта не была огорожена. Дети взобрались на сложенные в кучу спиленные стволы деревьев. В какой-то момент конструкция обрушилась, погребя обоих мальчиков под массой бревен. В Следственном комитете продолжается расследование уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...