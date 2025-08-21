Власти рассказали о семьях детей, погибших под бревнами в Пермском крае

Два 10-летних мальчика, погибших в результате обрушения штабеля бревен на территории промышленной площадки в Чусовском муниципальном округе (Пермский край), были из благополучных семей. Дети не были родственниками друг другу.
«Оба мальчика имели положительные характеристики. На учете в органах профилактики не состояли. Семьям погибших детей предложена помощь психологов», — сообщает портал perm.aif.ru со ссылкой на департамент социальной политики администрации губернатора региона.
URA.RU сообщало о том, что трагедия произошла 17 августа. Два 10-летних приятеля катались на велосипедах по поселку Лямино и решили проникнуть на территорию частного лесоперерабатывающего предприятия, расположенного на местной промплощадке. Несмотря на наличие охраны, территория объекта не была огорожена. Дети взобрались на сложенные в кучу спиленные стволы деревьев. В какой-то момент конструкция обрушилась, погребя обоих мальчиков под массой бревен.
В Следственном комитете продолжается расследование уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.
