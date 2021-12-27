27 декабря 2021

Росстат: в РФ сократилось число работников с зарплатами ниже МРОТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Росстат назвал число россиян, чьи зарплаты ниже МРОТ — 689,8 тысяч человек Фото:

В России сократилось число сотрудников, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) или ниже. Об этом сообщили представители Росстата.

В 2019 году доля работников, получающих зарплату ниже или на уровне общероссийского МРОТ, составляла 2,9%, или 775 тысяч человек. В 2021 году этот показатель сократился до 2,5%, или 689,8 тысяч работников, пояснили в Росстате «Известиям». В текущем году МРОТ равняется 12 792 рублям.

Согласно некоторым подсчетам Росстата, в 2,5% людей входят работники с неполной занятостью (1,4%), получившие зарплату на уровне МРОТ (0,9%), а также граждане, нарушившие законодательство (0,2%). В число регионов с наименьшей долей зарплат ниже МРОТ вошли Ямало-Ненецкий (ЯНАО) и Ханты-Мансийский (ХМАО) автономные округа, а также Магаданская и Сахалинская области и Камчатский край.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ. В 2022 он вырастет до 13890 рублей. Таким образом, показатель будет увеличен более чем на тысячу рублей по сравнению с текущим годом.

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В России сократилось число сотрудников, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) или ниже. Об этом сообщили представители Росстата. В 2019 году доля работников, получающих зарплату ниже или на уровне общероссийского МРОТ, составляла 2,9%, или 775 тысяч человек. В 2021 году этот показатель сократился до 2,5%, или 689,8 тысяч работников, пояснили в Росстате «Известиям». В текущем году МРОТ равняется 12 792 рублям. Согласно некоторым подсчетам Росстата, в 2,5% людей входят работники с неполной занятостью (1,4%), получившие зарплату на уровне МРОТ (0,9%), а также граждане, нарушившие законодательство (0,2%). В число регионов с наименьшей долей зарплат ниже МРОТ вошли Ямало-Ненецкий (ЯНАО) и Ханты-Мансийский (ХМАО) автономные округа, а также Магаданская и Сахалинская области и Камчатский край. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ. В 2022 он вырастет до 13890 рублей. Таким образом, показатель будет увеличен более чем на тысячу рублей по сравнению с текущим годом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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