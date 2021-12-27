Росстат: в РФ сократилось число работников с зарплатами ниже МРОТ

28 декабря 2021 в 04:14 Размер текста - 17 +

Росстат назвал число россиян, чьи зарплаты ниже МРОТ — 689,8 тысяч человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России сократилось число сотрудников, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) или ниже. Об этом сообщили представители Росстата. В 2019 году доля работников, получающих зарплату ниже или на уровне общероссийского МРОТ, составляла 2,9%, или 775 тысяч человек. В 2021 году этот показатель сократился до 2,5%, или 689,8 тысяч работников, пояснили в Росстате «Известиям». В текущем году МРОТ равняется 12 792 рублям. Согласно некоторым подсчетам Росстата, в 2,5% людей входят работники с неполной занятостью (1,4%), получившие зарплату на уровне МРОТ (0,9%), а также граждане, нарушившие законодательство (0,2%). В число регионов с наименьшей долей зарплат ниже МРОТ вошли Ямало-Ненецкий (ЯНАО) и Ханты-Мансийский (ХМАО) автономные округа, а также Магаданская и Сахалинская области и Камчатский край. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ. В 2022 он вырастет до 13890 рублей. Таким образом, показатель будет увеличен более чем на тысячу рублей по сравнению с текущим годом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России сократилось число сотрудников, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) или ниже. Об этом сообщили представители Росстата. В 2019 году доля работников, получающих зарплату ниже или на уровне общероссийского МРОТ, составляла 2,9%, или 775 тысяч человек. В 2021 году этот показатель сократился до 2,5%, или 689,8 тысяч работников, пояснили в Росстате «Известиям». В текущем году МРОТ равняется 12 792 рублям. Согласно некоторым подсчетам Росстата, в 2,5% людей входят работники с неполной занятостью (1,4%), получившие зарплату на уровне МРОТ (0,9%), а также граждане, нарушившие законодательство (0,2%). В число регионов с наименьшей долей зарплат ниже МРОТ вошли Ямало-Ненецкий (ЯНАО) и Ханты-Мансийский (ХМАО) автономные округа, а также Магаданская и Сахалинская области и Камчатский край. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ. В 2022 он вырастет до 13890 рублей. Таким образом, показатель будет увеличен более чем на тысячу рублей по сравнению с текущим годом.