Власти ХМАО составили список худших сайтов мэрий

Самую низкую оценку за работу над открытостью официальных сайтов получили чиновники из Белоярского района Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Рейтинг самых закрытых мэрий ХМАО возглавили Белоярский район, Нягань и Нефтеюганск. К такому выводу пришли окружные власти в ходе конкурса на самый лучший сайт органов местного самоуправления. Информация о его итогах размещена на официальном сайте департамента информационных технологий и цифрового развития округа.

Оценивали муниципальные порталы по 48 параметрам, среди которых размещение всех актуальных данных мэрии и ее координат, контактных телефонов управлений и департаментов, наличие информации об общественных обсуждениях актуальных вопросов. Кроме того, на сайте мэрий должны быть сведения о проверках контролирующих органов в муниципальных предприятиях и подразделениях администрации.

Самую низкую оценку за работу над открытостью официальных сайтов получили чиновники из Белоярского района, они набрали 74 балла, следующий муниципалитет в числе аутсайдеров — Нягань, старания IT-cпециалистов и наполненность сайта окружные власти оценили в 78 баллов, Нефтеюганской мэрии досталось 79 баллов за оформление главного городского портала.

В числе лидеров оказались Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Урай и Нижневартовский район — муниципалитеты набрали максимальное количество баллов в ходе конкурса и не получили замечаний по результатам предварительной оценки.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО составили список мэрий, скрывающих бюджет от жителей. Лидерами антирейтинга стали власти Березовского, Кондинского и Ханты-Мансийского районов.

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