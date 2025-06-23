Жители Нефтеюганска (ХМАО) жалуются на лошадей, которые выпущены на самовыгул в городе. По их словам, животные воруют мусор из контейнеров, разбрасывают его, а также устраивают скачки во дворах, где гуляют дети.
«В Нефтеюганске продолжают гулять кони. На этот раз в 13-ом микрорайоне воруют мусор», — написала одна из горожанок в telegram-канале «Медвежий Нефтеюганск». «Вот такие эпичные лошадиные скачки проходят в нефтеюганских дворах», — написала другая жительница.
Нефтеюганцы переживают, что такое свободное перемещение лошадей по центральным городским улицам и дворам жилых домов может привести к серьезным последствиям — от травм детей, вплоть до летального исхода. URA.RU направило запрос в мэрию. Ответ ожидается.
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