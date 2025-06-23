23 июня 2025
22 июня 2025

Жители ХМАО пожаловались на лошадей, ворующих мусор в центре Нефтеюганска. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганцы переживают, что свободное перемещение лошадей может угрожать жизни и здоровью детей
Нефтеюганцы переживают, что свободное перемещение лошадей может угрожать жизни и здоровью детей Фото:

Жители Нефтеюганска (ХМАО) жалуются на лошадей, которые выпущены на самовыгул в городе. По их словам, животные воруют мусор из контейнеров, разбрасывают его, а также устраивают скачки во дворах, где гуляют дети.

«В Нефтеюганске продолжают гулять кони. На этот раз в 13-ом микрорайоне воруют мусор», — написала одна из горожанок в telegram-канале «Медвежий Нефтеюганск». «Вот такие эпичные лошадиные скачки проходят в нефтеюганских дворах», — написала другая жительница.

Нефтеюганцы переживают, что такое свободное перемещение лошадей по центральным городским улицам и дворам жилых домов может привести к серьезным последствиям — от травм детей, вплоть до летального исхода. URA.RU направило запрос в мэрию. Ответ ожидается.

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Жители Нефтеюганска (ХМАО) жалуются на лошадей, которые выпущены на самовыгул в городе. По их словам, животные воруют мусор из контейнеров, разбрасывают его, а также устраивают скачки во дворах, где гуляют дети. «В Нефтеюганске продолжают гулять кони. На этот раз в 13-ом микрорайоне воруют мусор», — написала одна из горожанок в telegram-канале «Медвежий Нефтеюганск». «Вот такие эпичные лошадиные скачки проходят в нефтеюганских дворах», — написала другая жительница. Нефтеюганцы переживают, что такое свободное перемещение лошадей по центральным городским улицам и дворам жилых домов может привести к серьезным последствиям — от травм детей, вплоть до летального исхода. URA.RU направило запрос в мэрию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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