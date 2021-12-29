29 декабря 2021

В Челябинске обрушился строящийся премиальный жилой комплекс

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном комплексе «Семейный парк». Магнитогорск, мчс, пожарные
МЧС прибыли на место обрушения (фото из архива) Фото:

В Челябинске на стройплощадке по возведению премиального жилого комплекса и деловых аппартаментов «Карт-Бланш» на улице Свободы, 26 произошло обрушение перекрытий второго этажа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Представитель компании сообщил, что опалубка не выдержала нагрузки.

«Главное, что никто не пострадал и все живы. При заливки опалубки мы соблюдали все меры безопасности. Причины, по которой опалубка не выдержала нагрузки, может быть две. Это или морозы — цемент не успел сцепиться, или человеческий фактор. Если виноваты окажутся монтажники, то будем рассматривать вопрос о смене подрядчика», — рассказал представитель «Карт-Бланш».

Как заявили URA.RU в МЧС, обрушение произошло по адресу Свободы, 26. В ведомстве подтвердили информацию, что при обрушении строительных лесов и опалубки никто не пострадал. На место происшествиям выезжала пожарная техника и скорая помощь.

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В Челябинске на стройплощадке по возведению премиального жилого комплекса и деловых аппартаментов «Карт-Бланш» на улице Свободы, 26 произошло обрушение перекрытий второго этажа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Представитель компании сообщил, что опалубка не выдержала нагрузки. «Главное, что никто не пострадал и все живы. При заливки опалубки мы соблюдали все меры безопасности. Причины, по которой опалубка не выдержала нагрузки, может быть две. Это или морозы — цемент не успел сцепиться, или человеческий фактор. Если виноваты окажутся монтажники, то будем рассматривать вопрос о смене подрядчика», — рассказал представитель «Карт-Бланш». Как заявили URA.RU в МЧС, обрушение произошло по адресу Свободы, 26. В ведомстве подтвердили информацию, что при обрушении строительных лесов и опалубки никто не пострадал. На место происшествиям выезжала пожарная техника и скорая помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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