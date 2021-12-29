В Челябинске обрушился строящийся премиальный жилой комплекс

МЧС прибыли на место обрушения (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске на стройплощадке по возведению премиального жилого комплекса и деловых аппартаментов «Карт-Бланш» на улице Свободы, 26 произошло обрушение перекрытий второго этажа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Представитель компании сообщил, что опалубка не выдержала нагрузки.

«Главное, что никто не пострадал и все живы. При заливки опалубки мы соблюдали все меры безопасности. Причины, по которой опалубка не выдержала нагрузки, может быть две. Это или морозы — цемент не успел сцепиться, или человеческий фактор. Если виноваты окажутся монтажники, то будем рассматривать вопрос о смене подрядчика», — рассказал представитель «Карт-Бланш».

Как заявили URA.RU в МЧС, обрушение произошло по адресу Свободы, 26. В ведомстве подтвердили информацию, что при обрушении строительных лесов и опалубки никто не пострадал. На место происшествиям выезжала пожарная техника и скорая помощь.

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