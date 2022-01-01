Куйвашев поручил расселить жильцов сгоревшего дома в Сухом Логу

Евгений Куйвашев поручил предоставить погорельцам выплаты на первоочередные нужны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил в короткие сроки расселить жильцов дома в Сухом Логу, где ранее загорелась крыша. Он распорядился развернуть пункт временного размещения, а также решить вопрос с выплатами на первоочередные нужды.

«Глава региона поручил развернуть пункт временного размещения для эвакуированных людей, а также подготовить жилье маневренного фонда для их дальнейшего расселения. Также по поручению губернатора местные власти должны решить вопрос с выплатами на первоочередные нужды», — сообщается на сайте департамента информационной политики Свердловской области.

Всего в многоквартирном доме на Милицейской улице проживает 40 семей. Жители четырех подъездов уже вернулись в свои квартиры. Там подключают коммуникации. Жильцы оставшихся двух подъездов — 75 человек — пока не могут вернуться домой. Их квартиры сильнее пострадали от огня.

Куйвашев поручил создать в Сухом Логу оперативный штаб. Местные жители через социальные сети организовали сбор вещей для пострадавших от пожара, сообщает свердловский департамент информационной политики.

Возгорание в многоквартирном доме на Милицейской улице произошел ночью 2 декабря. Огонь распространился на всю крышу здания. Из дома эвакуировали 40 жильцов. В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что их разместили в ближайшей школе. При пожаре пострадали два человека, их доставили в Центральную районную больницу с симптомами легкого отравления продуктами горения.

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