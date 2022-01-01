В городе Сухой Лог (Свердловская область) пожар охватил крышу одного из домов. Причина возгорания неизвестна.
«Очевидцы сообщают, что возгорание случилось в здании на Милицейской улице», — сообщает РЕН ТВ. На кадрах, опубликованных в социальной сети «ВКонтакте», видно, что огонь распространился почти на всю крышу дома. Причина пожара не установлена.
В городе Сухой Лог (Свердловская область) пожар охватил крышу одного из домов. Причина возгорания неизвестна. «Очевидцы сообщают, что возгорание случилось в здании на Милицейской улице», — сообщает РЕН ТВ. На кадрах, опубликованных в социальной сети «ВКонтакте», видно, что огонь распространился почти на всю крышу дома. Причина пожара не установлена. Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь произошел пожар в Тюмени, который унес жизнь одного жителя. Утром 1 января под Иркутском загорелся деревянный двухэтажный дом, в результате которого погибли пять человек, включая 11-летнего ребенка.