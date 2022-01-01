01 января 2022
31 декабря 2021
30 декабря 2021

В Сухом Логу загорелась крыша многоквартирного дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, пожар, огонь, тушение пожара, пожарные, возгорание, пожаротушение, Мчс россии, пламя, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
Пожар распространился практически на всю крышу дома Фото:

В городе Сухой Лог (Свердловская область) пожар охватил крышу одного из домов. Причина возгорания неизвестна.

«Очевидцы сообщают, что возгорание случилось в здании на Милицейской улице», — сообщает РЕН ТВ. На кадрах, опубликованных в социальной сети «ВКонтакте», видно, что огонь распространился почти на всю крышу дома. Причина пожара не установлена.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь произошел пожар в Тюмени, который унес жизнь одного жителя. Утром 1 января под Иркутском загорелся деревянный двухэтажный дом, в результате которого погибли пять человек, включая 11-летнего ребенка.

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В городе Сухой Лог (Свердловская область) пожар охватил крышу одного из домов. Причина возгорания неизвестна. «Очевидцы сообщают, что возгорание случилось в здании на Милицейской улице», — сообщает РЕН ТВ. На кадрах, опубликованных в социальной сети «ВКонтакте», видно, что огонь распространился почти на всю крышу дома. Причина пожара не установлена. Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь произошел пожар в Тюмени, который унес жизнь одного жителя. Утром 1 января под Иркутском загорелся деревянный двухэтажный дом, в результате которого погибли пять человек, включая 11-летнего ребенка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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