В Сухом Логу загорелась крыша многоквартирного дома. Видео

02 января 2022 в 04:35 Размер текста - 17 +

Пожар распространился практически на всю крышу дома Фото: Анна Майорова © URA.RU В городе Сухой Лог (Свердловская область) пожар охватил крышу одного из домов. Причина возгорания неизвестна. «Очевидцы сообщают, что возгорание случилось в здании на Милицейской улице», — сообщает РЕН ТВ. На кадрах, опубликованных в социальной сети «ВКонтакте», видно, что огонь распространился почти на всю крышу дома. Причина пожара не установлена. Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь произошел пожар в Тюмени, который унес жизнь одного жителя. Утром 1 января под Иркутском загорелся деревянный двухэтажный дом, в результате которого погибли пять человек, включая 11-летнего ребенка. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В городе Сухой Лог (Свердловская область) пожар охватил крышу одного из домов. Причина возгорания неизвестна. «Очевидцы сообщают, что возгорание случилось в здании на Милицейской улице», — сообщает РЕН ТВ. На кадрах, опубликованных в социальной сети «ВКонтакте», видно, что огонь распространился почти на всю крышу дома. Причина пожара не установлена. Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь произошел пожар в Тюмени, который унес жизнь одного жителя. Утром 1 января под Иркутском загорелся деревянный двухэтажный дом, в результате которого погибли пять человек, включая 11-летнего ребенка.