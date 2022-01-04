Аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки к концу года

05 января 2022 в 03:21 Размер текста - 17 +

Аналитики рассказали о прогнозах изменения ключевой ставки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Центробанке могут начать снижать ключевую ставку в середине 2022-го, а концу года она может приблизиться к отметке 7,75%. Это следует из консенсус-прогноза аналитиков из крупнейших банков России. Аналитики считают, что в середине года — во втором и третьем кварталах 2022-го года Банк России начнет цикл смягчения монетарной политики, несмотря на прогнозы, о которых говорили на последнем в 2021 году заседании совета директоров ЦБ, пишут «Известия». Такой точкой зрения поделились 10 из 13 опрошенных экспертов. Еще трое предположили, что ставку начнут сокращать только в четвертом квартале. Ранее в Росстате сообщили о том, что в прошлом году ключевая ставка разогналась до 8,4% — такого не было с 2015-го года. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил, что в июне инфляция замедлится до 6%, в связи с чем ЦБ начнет снижать ключевую ставку. Он добавил, что в наступившем году ожидается стабилизация цен на сырье, восстановление цепочек поставок и ужесточение монетарной и бюджетной политики в России и ряде других стран. Главный аналитик «Промсвязьбанка» (ПСБ) Денис Попов сообщил, что рыночные ставки в начале 2022-го продолжат расти, летом возможна их стабилизация, а осенью — постепенное снижение. По мнению руководителя центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрия Тарасова, ставки по кредитам и депозитам будут следовать за динамикой ключевой. По мнению аналитика Василия Карпунина из «БКС Мир инвестиций», сейчас средняя максимальная ставка по депозитам составляет около 7,4%. Он прогнозирует, что тенденция по ее росту сохранится в ближайшие два-три месяца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Центробанке могут начать снижать ключевую ставку в середине 2022-го, а концу года она может приблизиться к отметке 7,75%. Это следует из консенсус-прогноза аналитиков из крупнейших банков России. Аналитики считают, что в середине года — во втором и третьем кварталах 2022-го года Банк России начнет цикл смягчения монетарной политики, несмотря на прогнозы, о которых говорили на последнем в 2021 году заседании совета директоров ЦБ, пишут «Известия». Такой точкой зрения поделились 10 из 13 опрошенных экспертов. Еще трое предположили, что ставку начнут сокращать только в четвертом квартале. Ранее в Росстате сообщили о том, что в прошлом году ключевая ставка разогналась до 8,4% — такого не было с 2015-го года. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил, что в июне инфляция замедлится до 6%, в связи с чем ЦБ начнет снижать ключевую ставку. Он добавил, что в наступившем году ожидается стабилизация цен на сырье, восстановление цепочек поставок и ужесточение монетарной и бюджетной политики в России и ряде других стран. Главный аналитик «Промсвязьбанка» (ПСБ) Денис Попов сообщил, что рыночные ставки в начале 2022-го продолжат расти, летом возможна их стабилизация, а осенью — постепенное снижение. По мнению руководителя центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрия Тарасова, ставки по кредитам и депозитам будут следовать за динамикой ключевой. По мнению аналитика Василия Карпунина из «БКС Мир инвестиций», сейчас средняя максимальная ставка по депозитам составляет около 7,4%. Он прогнозирует, что тенденция по ее росту сохранится в ближайшие два-три месяца.