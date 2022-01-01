Финансисты предрекли повышение ставок по вкладам в банках России

02 января 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

В некоторых банках ставка по вкладам вырастет до 9,5-10%, считают финансисты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ставки по вкладам в российских банках продолжат расти вслед за ключевой ставкой Центробанка РФ, считают финансовые аналитики. Проценты по депозитам могут увеличиться до 8-9%, а в некоторых кредитных организациях — до 9,5-10%. Это поможет повысить привлекательность вкладов и остановит отток средств. «Сейчас средняя максимальная ставка по депозитам в рублях от топ-10 крупнейших банков составляет около 7,4%. Тенденция по ее росту в ближайшие два-три месяца сохранится. Возможен рост в пределах 8,5%. При этом ряд банков могут давать предложения по вкладам со ставками до 9,5-10%. Но эти уровни едва ли будут устойчивыми», — цитирует РИА «Новости» аналитика Василия Карпунина из «БКС Мир инвестиций». При этом эксперт подчеркнул, что уже во втором полугодии рост процентов по депозитам остановится. Это произойдет, если ключевая ставка начнет снижаться. В Центробанке РФ ожидают, что к 2023 году она вернется к уровню 4%. По прогнозу главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, к концу 2022 года инфляция может снизиться до 4,5%. Увеличению процентов по депозитам также поспособствует уверенность банков в том, что период повышенных ставок может продлиться большую часть 2022 года. Такое предположение высказал руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин. По мнению эксперта, в крупнейших банках проценты по базовым вкладам могут составить 8-9%. Благодаря росту ставок существенно вырастет привлекательность депозитов, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Отток населения с вкладов прекратился только в августе 2021 года. С сентября россияне стали постепенно возвращать деньги на депозиты. Васильев считает, что эта тенденция продолжится в ближайшие месяцы. В октябре 2021 года средняя ставка по банковским вкладам достигла максимума за два года — до 6,4%. Последний раз подобный процент фиксировали в январе 2019 года. После Центробанк РФ еще дважды повышал ключевую ставку. В декабре 2021 года она выросла до 8,5%. Это максимум 2017 года. При этом в Центробанке РФ не исключают, что ключевая ставка продолжит расти дальше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ставки по вкладам в российских банках продолжат расти вслед за ключевой ставкой Центробанка РФ, считают финансовые аналитики. Проценты по депозитам могут увеличиться до 8-9%, а в некоторых кредитных организациях — до 9,5-10%. Это поможет повысить привлекательность вкладов и остановит отток средств. «Сейчас средняя максимальная ставка по депозитам в рублях от топ-10 крупнейших банков составляет около 7,4%. Тенденция по ее росту в ближайшие два-три месяца сохранится. Возможен рост в пределах 8,5%. При этом ряд банков могут давать предложения по вкладам со ставками до 9,5-10%. Но эти уровни едва ли будут устойчивыми», — цитирует РИА «Новости» аналитика Василия Карпунина из «БКС Мир инвестиций». При этом эксперт подчеркнул, что уже во втором полугодии рост процентов по депозитам остановится. Это произойдет, если ключевая ставка начнет снижаться. В Центробанке РФ ожидают, что к 2023 году она вернется к уровню 4%. По прогнозу главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, к концу 2022 года инфляция может снизиться до 4,5%. Увеличению процентов по депозитам также поспособствует уверенность банков в том, что период повышенных ставок может продлиться большую часть 2022 года. Такое предположение высказал руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин. По мнению эксперта, в крупнейших банках проценты по базовым вкладам могут составить 8-9%. Благодаря росту ставок существенно вырастет привлекательность депозитов, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Отток населения с вкладов прекратился только в августе 2021 года. С сентября россияне стали постепенно возвращать деньги на депозиты. Васильев считает, что эта тенденция продолжится в ближайшие месяцы. В октябре 2021 года средняя ставка по банковским вкладам достигла максимума за два года — до 6,4%. Последний раз подобный процент фиксировали в январе 2019 года. После Центробанк РФ еще дважды повышал ключевую ставку. В декабре 2021 года она выросла до 8,5%. Это максимум 2017 года. При этом в Центробанке РФ не исключают, что ключевая ставка продолжит расти дальше.