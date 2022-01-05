Попова: во всей стране улучшается ситуация с COVID

У людей старше 65 лет максимальные показатели заболеваемости COVID-19, отметила Татьяна Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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В России постепенно снижается уровень заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на селекторном совещании с управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ.

«По итогам 52-й недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах. Максимальные показатели заболеваемости по-прежнему наблюдаются среди лиц старше 65 лет», — передает ТАСС слова Голиковой.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что Россия выходит на плато заболеваемости коронавирусом. Уровень коллективного иммунитета в стране достиг 61,%, пишет RT. Генеральный директор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что после новогодних праздников следует ждать небольшого всплеска заболеваемости COVID-19.