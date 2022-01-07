Глава Казахстана Токаев поблагодарил Путина за помощь

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Президент Казахстана. Екатеринбург, токаев касым-жомарт
Токаев обратился к жителям Казахстана из-за беспорядков в стране Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в подавлении беспорядков. Об этом он заявил на своем экстренном обращении из-за чрезвычайной ситуации в стране.

«Особые слова благодарности адресую президенту России Владимира Путину. Он быстро и по-товарищески отреагировал на мою просьбу о помощи», — заявил Токаев в эфире телеканала «Хабар 24».

Токаев обратился 5 декабря к Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, куда входит и Россия) с просьбой помочь провести антитеррористическую операцию. Причиной для этого стали нарастающие в стране протесты на фоне повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов без головы.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в подавлении беспорядков. Об этом он заявил на своем экстренном обращении из-за чрезвычайной ситуации в стране. «Особые слова благодарности адресую президенту России Владимира Путину. Он быстро и по-товарищески отреагировал на мою просьбу о помощи», — заявил Токаев в эфире телеканала «Хабар 24». Токаев обратился 5 декабря к Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, куда входит и Россия) с просьбой помочь провести антитеррористическую операцию. Причиной для этого стали нарастающие в стране протесты на фоне повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов без головы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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