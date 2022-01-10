10 января 2022

Губернатор Пермского края ограничил рост платы за коммуналку

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Пермь, квитанции, жкх, квитанция оплаты жкх, счета за оплату, коммуналка, тко
Прирост платы за коммуналку не должен превысить 6,4% Фото:

В Пермском крае введено ограничение на рост платы за коммунальные ресурсы. Соответствующий указ, подписанный губернатором Дмитрием Махониным, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить предельные (максимальные) индексы изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пермского края на период с 1 января 2022 года по 31 октября 2022 года», — говорится в документе. Так, согласно расчетам властей, с 1 июля 2022 года прирост платы за коммуналку для пермяков не должен превышать 6,4%.

URA.RU рассказывало, что задолженность жителей региона за коммунальные ресурсы в 2021 году превысила 3 млрд рублей. Около 1 млрд рублей долгов судебным приставам удалось взыскать. Среди их способов давления — арест имущества, запрет на выезд из страны, удержание средств из зарплаты и другие.

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В Пермском крае введено ограничение на рост платы за коммунальные ресурсы. Соответствующий указ, подписанный губернатором Дмитрием Махониным, размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить предельные (максимальные) индексы изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пермского края на период с 1 января 2022 года по 31 октября 2022 года», — говорится в документе. Так, согласно расчетам властей, с 1 июля 2022 года прирост платы за коммуналку для пермяков не должен превышать 6,4%. URA.RU рассказывало, что задолженность жителей региона за коммунальные ресурсы в 2021 году превысила 3 млрд рублей. Около 1 млрд рублей долгов судебным приставам удалось взыскать. Среди их способов давления — арест имущества, запрет на выезд из страны, удержание средств из зарплаты и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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