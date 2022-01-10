Советника губернатора Куйвашева внесли в реестр коррупционеров

Дмитрий Полянин покинул «Областную газету» 26 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшего главного редактора и директора свердловской «Областной газеты» Дмитрия Полянина, ныне работающего советником губернатора Евгения Куйвашева, включили в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Список опубликован на едином портале госслужбы РФ.

«Полянин Дмитрий Павлович: дата акта о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения — 26 ноября 2021 года», — говорится в реестре. Там указано, что бывшего медиаменеджера включили в список 13 декабря, когда он еще руководил «Областной газетой». Советником губернатора он стал несколькими днями позднее.

Отмечается, что основанием для отставки Полянина послужил пункт 7.1 статьи 81 Трудового кодекса РФ: непринятие мер по предотвращению конфликта интересов, представление недостоверных сведений о доходах и имуществе, хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках. Сам Полянин не ответил на звонок URA.RU. Комментарий свердловского департамента информполитики оперативно получить не удалось.

Дмитрия Полянина сняли с поста главного редактора и директора «Областной газеты» 26 ноября. Этому предшествовала череда его конфликтов с учредителем — свердловским правительством. Незадолго до отставки Полянин ушел в бессрочный отпуск. Считалось, что таким образом он откладывает свое увольнение. Вместо него «ОГ» возглавил Антон Стуликов — прежний советник губернатора и экс-гендиректор ОТВ.

По слухам, Полянин принял свое увольнение благосклонно, поскольку получил от властей некие гарантии. Перед отставкой он якобы встречался с замгубернатора и главой аппарата правительства Валерием Чайниковым. Последний, как считают в политкругах, представил Полянину настолько весомые аргументы, что главред не стал скандалить при увольнении. 17 декабря он стал советником губернатора Куйвашева.

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