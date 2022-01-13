Адвокат Жорин грозит Европе судами за «смертельную» вакцину

13 января 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Жители Евросоюза, привитые Johnson & Johnson, становятся подопытными кроликами, считает Сергей Жорин Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Звездный адвокат Сергей Жорин намерен подать иск к Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) из-за того, что его «заставили» привиться вакциной компании Johnson & Johnson. По словам защитника, ему пришлось поставить американский препарат, чтобы свободно перемещаться за рубежом. Однако позднее выяснилось, что вакцина смертельно опасна и ряд европейских стран отказался признавать ее. «Долгие месяцы Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) не пропускает сертификацию российского препарата „Спутник V“, бравируя тщательным проведением исследований практически космического масштаба, доскональным изучением всех его свойств и побочек. А на деле получается, что все, скорее, сводится к войнам за место под солнцем. А жители Евросоюза становятся подопытными кроликами», — цитирует Сергея Жорина «Пятый канал». Адвокат рассказал, что поставил вакцину от Johnson & Johnson в Хорватии, чтобы быстро получить Green Pass — западный аналог российских QR-кодов. До этого он уже прививался «Спутником V», однако российский препарат пока не признан в Европе. После выяснилось, что вакцина от Johnson & Johnson обладает опасными побочными эффектами — по мнению специалистов, она может приводить к тромбозам, инсультам и инфарктам. После этого препарат отказалась признавать Австрия, а затем вопрос об этом подняли во Франции. Жорин сообщил, что его Green Pass оказался недействителен. Адвокат намерен требовать компенсацию от EMA за нанесенный вред здоровью и моральный ущерб. По его мнению, если европейские государства заставляют использовать граждан опасный препарат, то они должны иметь достаточно средств для выплаты компенсаций. Ранее стало известно, что ограничить использование вакцины от Johnson & Johnson планируют в США. Об этом сообщает газета The Washington Post. По данным исследований, с апреля среди привившихся данным препаратом увеличилось число пациентов с тромбозом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Звездный адвокат Сергей Жорин намерен подать иск к Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) из-за того, что его «заставили» привиться вакциной компании Johnson & Johnson. По словам защитника, ему пришлось поставить американский препарат, чтобы свободно перемещаться за рубежом. Однако позднее выяснилось, что вакцина смертельно опасна и ряд европейских стран отказался признавать ее. «Долгие месяцы Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) не пропускает сертификацию российского препарата „Спутник V“, бравируя тщательным проведением исследований практически космического масштаба, доскональным изучением всех его свойств и побочек. А на деле получается, что все, скорее, сводится к войнам за место под солнцем. А жители Евросоюза становятся подопытными кроликами», — цитирует Сергея Жорина «Пятый канал». Адвокат рассказал, что поставил вакцину от Johnson & Johnson в Хорватии, чтобы быстро получить Green Pass — западный аналог российских QR-кодов. До этого он уже прививался «Спутником V», однако российский препарат пока не признан в Европе. После выяснилось, что вакцина от Johnson & Johnson обладает опасными побочными эффектами — по мнению специалистов, она может приводить к тромбозам, инсультам и инфарктам. После этого препарат отказалась признавать Австрия, а затем вопрос об этом подняли во Франции. Жорин сообщил, что его Green Pass оказался недействителен. Адвокат намерен требовать компенсацию от EMA за нанесенный вред здоровью и моральный ущерб. По его мнению, если европейские государства заставляют использовать граждан опасный препарат, то они должны иметь достаточно средств для выплаты компенсаций. Ранее стало известно, что ограничить использование вакцины от Johnson & Johnson планируют в США. Об этом сообщает газета The Washington Post. По данным исследований, с апреля среди привившихся данным препаратом увеличилось число пациентов с тромбозом.