В случае пожара челябинцы могли сгореть заживо (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Десятки жителей Челябинска оказались заперты в супермаркете «Магнит» из-за сломанных дверей. У людей началась паника, а запасной выход оказался заблокирован льдом и снегом.

«В магазине „Магнит“ в Ленинском районе на Дзержинского, 5 сломались автоматические двери. Это вызвало столпотворение и панику. Работники к такому оказались не готовы. Запасной выход оказался скован льдом. Люди около получаса ждали, пока их выпустят из плена», — сообщается в группе «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

В группе также выложено видео, на котором одна из жительниц снимает запертых в магазине челябинцев. На кадрах одна из сотрудниц магазина пытается с помощью ледоруба освободить дверь от льда. Во время операции по освобождению у крыльца магазина также собиралась толпа покупателей.

После освобождения запертые в магазине челябинцы обругали работников сети. Покупатели возмущались, что в случае пожара им отрезали все пути отступления, включая запасной выход. В пресс-службу ПАО «Магнит» URA.RU направило официальный запрос с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ не поступил.

«Люди стоят, не могут ни выйти, ни зайти в магазин. Передайте директору, чтобы он сам чистил лед», — возмущались жители.

Пенсионеры-покупатели ждали, пока сотрудники почистят лед Фото: скрин с видео группы «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте»

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