17 января 2022

Челябинский супермаркет запер покупателей в магазине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин
В случае пожара челябинцы могли сгореть заживо (фото из архива) Фото:

Десятки жителей Челябинска оказались заперты в супермаркете «Магнит» из-за сломанных дверей. У людей началась паника, а запасной выход оказался заблокирован льдом и снегом.

«В магазине „Магнит“ в Ленинском районе на Дзержинского, 5 сломались автоматические двери. Это вызвало столпотворение и панику. Работники к такому оказались не готовы. Запасной выход оказался скован льдом. Люди около получаса ждали, пока их выпустят из плена», — сообщается в группе «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

В группе также выложено видео, на котором одна из жительниц снимает запертых в магазине челябинцев. На кадрах одна из сотрудниц магазина пытается с помощью ледоруба освободить дверь от льда. Во время операции по освобождению у крыльца магазина также собиралась толпа покупателей.

После освобождения запертые в магазине челябинцы обругали работников сети. Покупатели возмущались, что в случае пожара им отрезали все пути отступления, включая запасной выход. В пресс-службу ПАО «Магнит» URA.RU направило официальный запрос с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ не поступил.

«Люди стоят, не могут ни выйти, ни зайти в магазин. Передайте директору, чтобы он сам чистил лед», — возмущались жители.

Пенсионеры-покупатели ждали, пока сотрудники почистят лед
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Десятки жителей Челябинска оказались заперты в супермаркете «Магнит» из-за сломанных дверей. У людей началась паника, а запасной выход оказался заблокирован льдом и снегом. «В магазине „Магнит“ в Ленинском районе на Дзержинского, 5 сломались автоматические двери. Это вызвало столпотворение и панику. Работники к такому оказались не готовы. Запасной выход оказался скован льдом. Люди около получаса ждали, пока их выпустят из плена», — сообщается в группе «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». В группе также выложено видео, на котором одна из жительниц снимает запертых в магазине челябинцев. На кадрах одна из сотрудниц магазина пытается с помощью ледоруба освободить дверь от льда. Во время операции по освобождению у крыльца магазина также собиралась толпа покупателей. После освобождения запертые в магазине челябинцы обругали работников сети. Покупатели возмущались, что в случае пожара им отрезали все пути отступления, включая запасной выход. В пресс-службу ПАО «Магнит» URA.RU направило официальный запрос с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ не поступил. «Люди стоят, не могут ни выйти, ни зайти в магазин. Передайте директору, чтобы он сам чистил лед», — возмущались жители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...