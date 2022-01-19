У рэпера Алишера Моргенштерна резко испортилось здоровье. Об этом артист сообщил в своем официальном Instagram-аккаунте. «Господа, я слег ***. Здоровье отсутствует. Спасибо, я умер», — написал рэпер у себя в stories. Он также отметил, что пару дней его не будет на связи. Больше никаких подробностей о состоянии своего здоровья Моргенштерн не привел. Ранее рэпер жаловался на камни в почках, передают Дни.ру. На заседание суда, где шло разбирательство о его причастности к пропаганде наркотиков, Моргенштерн пришел с тростью.