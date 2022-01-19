Моргенштерн пожаловался на резкое ухудшение здоровья. «Спасибо, я умер». Скрин

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Алишер Моргенштерн считает, что умер Фото:

У рэпера Алишера Моргенштерна резко испортилось здоровье. Об этом артист сообщил в своем официальном Instagram-аккаунте.

«Господа, я слег ***. Здоровье отсутствует. Спасибо, я умер», — написал рэпер у себя в stories.

Он также отметил, что пару дней его не будет на связи. Больше никаких подробностей о состоянии своего здоровья Моргенштерн не привел.

Ранее рэпер жаловался на камни в почках, передают Дни.ру. На заседание суда, где шло разбирательство о его причастности к пропаганде наркотиков, Моргенштерн пришел с тростью.

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У рэпера Алишера Моргенштерна резко испортилось здоровье. Об этом артист сообщил в своем официальном Instagram-аккаунте. «Господа, я слег ***. Здоровье отсутствует. Спасибо, я умер», — написал рэпер у себя в stories. Он также отметил, что пару дней его не будет на связи. Больше никаких подробностей о состоянии своего здоровья Моргенштерн не привел. Ранее рэпер жаловался на камни в почках, передают Дни.ру. На заседание суда, где шло разбирательство о его причастности к пропаганде наркотиков, Моргенштерн пришел с тростью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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