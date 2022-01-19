Чиновникам из ХМАО запретили иметь иностранное гражданство

В Югре чиновники могут иметь только российское гражданство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Югорским чиновникам запретили иметь иностранное гражданство. Губернатор ХМАО Наталья Комарова внесла соответствующие изменения в кодекс этики и служебного поведения госслужащих. Информация о корректировке документа опубликована на официальном сайте органов власти Югры.

В постановлении указано, что госслужащие должны «принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства (подданства) иностранного государства». А также «воздерживаться от получения документов, удостоверяющих личность гражданина (подданного) иностранного государства, и совершения иных действий в качестве гражданина (подданного) иностранного государства».

В документе указано, что этот запрет вступает в силу на правоотношения, возникшие с 1 января. Игнорирование положений кодекса для чиновников имеет свои последствия. «Соблюдение гражданскими служащими положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий», — говорится в нормативном акте.

Ранее URA.RU сообщало, что иностранные граждане не могут получить должность губернатора Югры или стать депутатами. Такие ограничения были приняты окружной Думой в 2021 году.

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