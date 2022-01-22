В Севастополе по коммунальным трубам пустили святую воду, уверил Михаил Развожаев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Севастополе освятили воду в Чернореченском водохранилище, а также всю пресную воду города. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, теперь по коммунальным трубам города течет святая вода.

«Всех севастопольцев от чистого сердца, от души поздравлю с праздником, с Крещением Господним. Это замечательная севастопольская традиция, когда после сегодняшней службы можно открыть кран, и из него будет литься святая вода. Ни в одном городе РФ такого нет. Потому что все воды Чернореченского водохранилища, нашего главного источника водоснабжения, сегодня стали святыми после службы», — приводят ОТВ слова губернатора.

Обряд освящения в Севастополе проводят уже 17 лет. Церемонии предшествует молебен в храме Богоявления Господня, после которого верующие крестным ходом идут к водохранилищу.

Ранее пресс-служба правительства РФ на официальном сайте сообщало, что власти выделили более 3,2 млрд рублей на надежное водоснабжение Крыма и Севастополя. Средства пошли на поиск новых источников питьевой воды и ремонт сетей водоснабжения.

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