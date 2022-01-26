В печи дома пропавшей новгородской девочки найдены кости

Фрагменты, похожие на кости, обнаружили в печи дома в Новгородской области, откуда пропала годовалая девочка. Об этом со ссылкой на источники сообщает РЕН ТВ. Останки изучают криминалисты.
«Фрагменты, похожие на кости, обнаружили в печи дома в Новгородской области, где пропала годовалая девочка. Останки могут принадлежать животному, их изучают криминалисты», — передает РЕН ТВ.
О пропаже девочки стало известно ночью 25 января. Происшествие произошло в городе Холм Новгородской области. По одной из неофициальных версий, девочка самостоятельно вышла на улицу в момент, когда ее мать находилась в бане.
Региональное Следственное управление СК РФ возбудило головное дело об убийстве малолетнего, передает RT. По данным СМИ, семья девочки считается неблагополучной, сообщает телеканал 360. Ранее органы опеки забрали у ее матери семерых детей и направили их в детский дом.
Фрагменты, похожие на кости, обнаружили в печи дома в Новгородской области, откуда пропала годовалая девочка. Об этом со ссылкой на источники сообщает РЕН ТВ. Останки изучают криминалисты. «Фрагменты, похожие на кости, обнаружили в печи дома в Новгородской области, где пропала годовалая девочка. Останки могут принадлежать животному, их изучают криминалисты», — передает РЕН ТВ. О пропаже девочки стало известно ночью 25 января. Происшествие произошло в городе Холм Новгородской области. По одной из неофициальных версий, девочка самостоятельно вышла на улицу в момент, когда ее мать находилась в бане. Региональное Следственное управление СК РФ возбудило головное дело об убийстве малолетнего, передает RT. По данным СМИ, семья девочки считается неблагополучной, сообщает телеканал 360. Ранее органы опеки забрали у ее матери семерых детей и направили их в детский дом.