В печи дома пропавшей новгородской девочки найдены кости

Найденные кости могут принадлежать животному, сообщает источник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фрагменты, похожие на кости, обнаружили в печи дома в Новгородской области, откуда пропала годовалая девочка. Об этом со ссылкой на источники сообщает РЕН ТВ. Останки изучают криминалисты.

«Фрагменты, похожие на кости, обнаружили в печи дома в Новгородской области, где пропала годовалая девочка. Останки могут принадлежать животному, их изучают криминалисты», — передает РЕН ТВ.

О пропаже девочки стало известно ночью 25 января. Происшествие произошло в городе Холм Новгородской области. По одной из неофициальных версий, девочка самостоятельно вышла на улицу в момент, когда ее мать находилась в бане.

Региональное Следственное управление СК РФ возбудило головное дело об убийстве малолетнего, передает RT. По данным СМИ, семья девочки считается неблагополучной, сообщает телеканал 360. Ранее органы опеки забрали у ее матери семерых детей и направили их в детский дом.

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