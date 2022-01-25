Кибермошенники украли у жителей ХМАО почти миллиард рублей

В полиции ХМАО озабочены ущербом от киберпреступлений Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Ущерб от действий кибермошенников в Югре по итогам 2021 года составил больше 800 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Особое беспокойство вызывает ущерб, причиненный югорчанам дистанционными преступниками, за 2021 год он составил более 800 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе окружного силового ведомства. Тем не менее, там также уточнили, что полицейским удалось добиться положительной динамики в раскрытии этих преступлений.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова, выступая на коллегии УМВД ХМАО, заявила, что перед полицией в условиях пандемии коронавируса стоят задачи по борьбе с преступностью в этой сфере. Там также используются IT-технологии. По словам главы региона требуется оперативно пресекать факты распространения поддельных справок, сертификатов о вакцинации.

Ранее URA.RU сообщало, что глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов подвел итоги работы полиции за 2021 год. Согласно статистике, криминогенная обстановка в Югре самая спокойная из всех регионов УрФО.

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