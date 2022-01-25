25 января 2022

Кибермошенники украли у жителей ХМАО почти миллиард рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В полиции ХМАО озабочены ущербом от киберпреступлений Фото:

Ущерб от действий кибермошенников в Югре по итогам 2021 года составил больше 800 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Особое беспокойство вызывает ущерб, причиненный югорчанам дистанционными преступниками, за 2021 год он составил более 800 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе окружного силового ведомства. Тем не менее, там также уточнили, что полицейским удалось добиться положительной динамики в раскрытии этих преступлений.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова, выступая на коллегии УМВД ХМАО, заявила, что перед полицией в условиях пандемии коронавируса стоят задачи по борьбе с преступностью в этой сфере. Там также используются IT-технологии. По словам главы региона требуется оперативно пресекать факты распространения поддельных справок, сертификатов о вакцинации.

Ранее URA.RU сообщало, что глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов подвел итоги работы полиции за 2021 год. Согласно статистике, криминогенная обстановка в Югре самая спокойная из всех регионов УрФО.

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Ущерб от действий кибермошенников в Югре по итогам 2021 года составил больше 800 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «Особое беспокойство вызывает ущерб, причиненный югорчанам дистанционными преступниками, за 2021 год он составил более 800 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе окружного силового ведомства. Тем не менее, там также уточнили, что полицейским удалось добиться положительной динамики в раскрытии этих преступлений. Губернатор ХМАО Наталья Комарова, выступая на коллегии УМВД ХМАО, заявила, что перед полицией в условиях пандемии коронавируса стоят задачи по борьбе с преступностью в этой сфере. Там также используются IT-технологии. По словам главы региона требуется оперативно пресекать факты распространения поддельных справок, сертификатов о вакцинации. Ранее URA.RU сообщало, что глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов подвел итоги работы полиции за 2021 год. Согласно статистике, криминогенная обстановка в Югре самая спокойная из всех регионов УрФО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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