Глава полиции ХМАО выполнил задачу, поставленную Колокольцевым

Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов отчитался об итогах работы полиции Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Югорским полицейским удалось снизить число краж и мошенничеств, которые совершают преступники с использованием IT-технологий. Такую задачу перед главой УМВД ХМАО Дамиром Сатретдиновым ставил министр МВД РФ Владимир Колокольцев во время вступления в должность. Об итогах работы полиции Югры за 2021 год URA.RU сообщили в пресс-службе окружного силового ведомства.

«Благодаря комплексной профилактике дистанционных хищений удалось сократить число мошенничеств и краж, которые преимущественно совершены с использованием IТ-технологий», — сообщили в пресс-службе полиции ХМАО. Согласно статистике, в Югре криминогенная обстановка лучше, чем в других регионах УрФО. За 2021 год в регионе снизилось число преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах, сократилось количество преступлений, совершенных подростками и иностранными гражданами.

Полицейским удалось раскрыть ряд резонансных убийств, грабежей и разбоев. Вместе с другими правоохранительными органами и властями растут показатели по раскрытию экономических преступлений. «Установленный ущерб от экономических преступлений, выявленных сотрудниками полиции, составил 4,7 млрд рублей. В отчетном периоде больше задокументировано фактов уклонения от уплаты налогов. Возросла сумма укрытых налоговых взносов и их возмещение», — добавили в пресс-службе полиции ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что Сатретдинова в 2020 году личному составу югорской полиции представлял российский министр МВД Владимир Колокольцев в режиме ВКС. Он также обозначил перед новым руководителем круг приоритетных задач, среди них — борьба с IT-мошенничествами, раскрытие преступлений в сфере ТЭК и ликвидация каналов наркотрафика.

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