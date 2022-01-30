30 января 2022
29 января 2022
28 января 2022

В челябинской «Пятерочке» переписали ценники

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд Роспотребнадзора в
Снизились цена на яйцо, морковь, сливочное и подсолнечное масло Фото:

Торговая сеть «Пятерочка» снизила стоимость продуктов в Локомотивном городском округе Челябинска, где занимает доминирующее положение. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«„Пятерочка“ скорректировала цены на социально значимые продукты в Локомотивном городском округе. Речь идет о яйцах, моркови, сливочном и подсолнечном масле. Цены на продукты изменены до минимального уровня, установленного торговой сетью в муниципалитетах области с высокой конкуренцией между торговыми сетями», — говорится на сайте управления ФАС.

Ранее УФАС вынесло предупреждение торговой сети «Пятерочка» из-за высоких цен на продуты в поселке Локомотивном. В компанию направили предупреждение о необходимости снизить цены на продукты питания до общего уровня в магазинах торговой сети в регионе.

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Торговая сеть «Пятерочка» снизила стоимость продуктов в Локомотивном городском округе Челябинска, где занимает доминирующее положение. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «„Пятерочка“ скорректировала цены на социально значимые продукты в Локомотивном городском округе. Речь идет о яйцах, моркови, сливочном и подсолнечном масле. Цены на продукты изменены до минимального уровня, установленного торговой сетью в муниципалитетах области с высокой конкуренцией между торговыми сетями», — говорится на сайте управления ФАС. Ранее УФАС вынесло предупреждение торговой сети «Пятерочка» из-за высоких цен на продуты в поселке Локомотивном. В компанию направили предупреждение о необходимости снизить цены на продукты питания до общего уровня в магазинах торговой сети в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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