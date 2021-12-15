ФАС требует от «Пятерочки» снизить челябинские цены

Антимонопольщики внесли предупреждение торговой сети из-за высоких цен в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинское управление федеральной антимонопольной служба России (ФАС) вынесло предупреждение торговой сети «Пятерочка» из-за высоких цен на продуты в поселке Локомотивный в Челябинской области. Об этом сообщает 16 декабря сообщила пресс-служба ФАС России.

«В ходе мониторинга цен на продукты питания Челябинское УФАС России выявило признаки нарушения ООО „Агроторг“ (торговая сеть „Пятерочка“) закона о защите конкуренции в Локомотивном городском округе (Челябинская область). Служба установила, что там стоимость социально значимых продуктов выше, чем в других муниципалитетах области с долей менее 35% на рынке розничной торговли продовольственными товарами», — говорится в сообщении.

В компанию направлено предупреждение о необходимости снизить цены на продукты питания до общего уровня в магазинах торговой сети в регионе. Если в срок до 10 дней с даты получения оно не будет исполнено, служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.

URA.RU дозвонилось до центрального офиса X5 Retail Group («Пятерочка»). В компании сообщили, что в настоящий момент сотрудников, которые могут прокомментировать претензии ФАС, нет на месте.