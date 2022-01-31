Гинцбург анонсировал даты исследований вакцины от COVID для детей

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Примерно через 18-20 дней начнется набор детей для исследования вакцины против коронавируса Фото:

Через 18-20 дней начнется набор детей 6-11 лет для исследования вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Реально эти исследования начнутся дней через 18-20, к этому моменту уже начнется набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация», — объявил Гинцбург в эфире канала «Россия 24».

Ранее Гинцбург говорил о том, что уже подписал договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования вакцины для детей возраста 6-11 лет. Подобные клинические исследования нужны для того, чтобы оценить эффективность нового лекарственного препарата. Проверка проводится на базе стационаров или амбулаторно.

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Через 18-20 дней начнется набор детей 6-11 лет для исследования вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Реально эти исследования начнутся дней через 18-20, к этому моменту уже начнется набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация», — объявил Гинцбург в эфире канала «Россия 24». Ранее Гинцбург говорил о том, что уже подписал договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования вакцины для детей возраста 6-11 лет. Подобные клинические исследования нужны для того, чтобы оценить эффективность нового лекарственного препарата. Проверка проводится на базе стационаров или амбулаторно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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