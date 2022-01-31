Гинцбург анонсировал даты исследований вакцины от COVID для детей

31 января 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

Примерно через 18-20 дней начнется набор детей для исследования вакцины против коронавируса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Через 18-20 дней начнется набор детей 6-11 лет для исследования вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Реально эти исследования начнутся дней через 18-20, к этому моменту уже начнется набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация», — объявил Гинцбург в эфире канала «Россия 24». Ранее Гинцбург говорил о том, что уже подписал договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования вакцины для детей возраста 6-11 лет. Подобные клинические исследования нужны для того, чтобы оценить эффективность нового лекарственного препарата. Проверка проводится на базе стационаров или амбулаторно. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Через 18-20 дней начнется набор детей 6-11 лет для исследования вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Реально эти исследования начнутся дней через 18-20, к этому моменту уже начнется набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация», — объявил Гинцбург в эфире канала «Россия 24». Ранее Гинцбург говорил о том, что уже подписал договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования вакцины для детей возраста 6-11 лет. Подобные клинические исследования нужны для того, чтобы оценить эффективность нового лекарственного препарата. Проверка проводится на базе стационаров или амбулаторно.