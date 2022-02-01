В Москве простились с Леонидом Куравлевым. Видео

01 февраля 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Церемония прощания с Куравлевым прошла в закрытом режиме Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве простились с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым. Церемония проходила в закрытом режиме в прощальном зале Центральной клинической больницы. Гроб с телом актера вынесли в полной тишине под молебен отпевавшего его священника. Слова прощания произнес Василий Куравлев, младший сын артиста. «Мы в будущем, безусловно, будем с тобой общаться и взаимодействовать. Прежде всего, через твоих киногероев, твои роли, ну и, конечно же, через детские светлые воспоминания, где вы с мамой ко мне обращаетесь. Я тебя очень люблю, мы всегда были вместе, и сейчас вместе и обязательно будем вместе. Спасибо тебе, папа. Я с тобой не прощаюсь», — обратился к отцу Василий, его слова передает Пятый канал. Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище, рядом с супругой Ниной. Народный артист РСФСР скончался 30 января на 86-м году жизни. 5 января он был доставлен с подозрением на COVID-19 в больницу в Коммунарке из пансионата для престарелых. Врачи диагностировали у него вирусную пневмонию, которую с успехом победили. Причиной смерти стало разрушение сосудов головного мозга. С 1958 года Куравлев исполнил роли в более чем 200 фильмах. Среди них — «Иван Васильевич меняет профессию», «Улицы разбитых фонарей», «Место встречи изменить нельзя», «Гори, гори, моя звезда», «Золотой теленок». С 1998 по 2000 год вел на телеканале РТР (прежнее название «России-1») собственную передачу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве простились с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым. Церемония проходила в закрытом режиме в прощальном зале Центральной клинической больницы. Гроб с телом актера вынесли в полной тишине под молебен отпевавшего его священника. Слова прощания произнес Василий Куравлев, младший сын артиста. «Мы в будущем, безусловно, будем с тобой общаться и взаимодействовать. Прежде всего, через твоих киногероев, твои роли, ну и, конечно же, через детские светлые воспоминания, где вы с мамой ко мне обращаетесь. Я тебя очень люблю, мы всегда были вместе, и сейчас вместе и обязательно будем вместе. Спасибо тебе, папа. Я с тобой не прощаюсь», — обратился к отцу Василий, его слова передает Пятый канал. Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище, рядом с супругой Ниной. Народный артист РСФСР скончался 30 января на 86-м году жизни. 5 января он был доставлен с подозрением на COVID-19 в больницу в Коммунарке из пансионата для престарелых. Врачи диагностировали у него вирусную пневмонию, которую с успехом победили. Причиной смерти стало разрушение сосудов головного мозга. С 1958 года Куравлев исполнил роли в более чем 200 фильмах. Среди них — «Иван Васильевич меняет профессию», «Улицы разбитых фонарей», «Место встречи изменить нельзя», «Гори, гори, моя звезда», «Золотой теленок». С 1998 по 2000 год вел на телеканале РТР (прежнее название «России-1») собственную передачу.